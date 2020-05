La Policía Local de Albacete ha batido esta semana record de denuncias

No cabe duda de que en muy poco tiempo nos hemos tenido que hacer con muchas normas: que si se puede pasear, que si a esta hora, que hasta donde llego haciendo deporte... En la mayoría de los casos, ni estando atentos a los medios de comunicación la gente acaba teniéndolo claro y de ahí que haya despistados, aunque también hay un nutrido grupo de transgresores de las normas a los que les da igual lo que venga impuesto por la situación sanitaria que aún vivimos.

Por esos motivos, puede que esta semana el número de sanciones que ha impuesto la Policía Local de Albacete haya batido récord con más de 500. En total y desde que comenzó el estado de Alarma, según nos ha confirmado a COPE Pascual Martínez, intendente jefe del Cuerpo, son ya más de 3.000 las denuncias impuestas.

Sobre los motivos más habituales, Martínez nos ha explicado que lo de los paseos en grupo no parece entrarnos en la cabeza; también el deporte en grupo y lo más triste, también se han detectado varios casos de botellón.

El fin de semana vuelven las calles abiertas

El Ayuntamiento de Albacete volverá a habilitar este sábado y domingo varios espacios urbanos de la ciudad, para favorecer el tránsito de personas y el desplazamiento en bicicleta y facilitando que se mantenga la distancia de seguridad recomendable (2 metros), evitando así el contagio por COVID-19 entre la población.

De esta forma, durante el sábado y el domingo, en horario de 8 de la mañana hasta las 2 del mediodía, y entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche, se cortarán al tráfico dos carriles de la Avenida de España, desde el paseo de Simón Abril hasta la Plaza de Benjamín Palencia; la calle Arcángel San Gabriel y el propio Paseo de Simón Abril; Tesifonte Gallego, a partir del cruce con la C/ Tinte; y la C/ Marqués de Molins íntegramente. En el Parque Lineal, se verán afectadas por esta medida las calles Martínez de la Ossa y Zamora.

Además, se añadirá un nuevo espacio con respecto al pasado fin de semana, cortando al tráfico la Avenida Julio Carrilero, entre C/ Hermanos Jiménez y la Avenida de los Toreros, por lo que se generará un espacio peatonal ininterrumpido que abarcará desde el Paseo de la Feria hasta la explanada del Recinto Ferial. Asimismo, desde el día hoy, el tramo de la C/ Valladolid, comprendido ente la C/ Zamora y el Paseo de la Cuba será peatonal todos los días entre las 20.00 y las 22.00 horas.

Al interior de estas zonas con tráfico restringido podrán acceder los vehículos de usuarios de cocheras y parkings públicos, taxis y también se permitirán las operaciones de carga y descarga.

Apertura de seis áreas de esparcimiento canino

Por último, en sintonía con las fases de desescalada, el Ayuntamiento de Albacete, a través de la Concejalía de Sostenibilidad y Cambio Climático, ha ordenado la reapertura de las áreas de esparcimiento canino de la ciudad más grandes, en concreto, las zonas abiertas han sido seis.

Las áreas que están a disposición de los dueños de las mascotas que viven en sus inmediaciones son las situadas en:

Avenida Francisco Gaspar Huelves

Avenida Rosalín Franklin

Avenida de Olimpia

C/ La Paz

C/ Municipio de Molinicos

Avenida de la Mancha (junto al Jardín Botánico)

Cabe recordar que para cubrir las necesidades fisiológicas de los perros debe hacerse en las inmediaciones del domicilio y por el tiempo estrictamente necesario, por tanto, estas áreas de esparcimiento podrán ser utilizadas ante todo por los vecinos y vecinas que residan en las inmediaciones. No obstante, hay que señalar que los perros pueden acompañar a sus dueños en los paseos, salidas a hacer deporte y paseos con niños, cumpliendo los horarios establecidos.