La Plataforma por un Hospital Público Digno sacó al menos un cormpromiso

La Plataforma por un Hospital Público Digno ha reunido hoy en un desayuno en el Gran Hotel de Albacete a los cuatro partidos con representación municipal en el Ayuntamiento, Partido Popular, PSOE, Ciudadanos y Ganemos para debatir e intentar obtener un pacto, o al menos la intención de llegar al mismo.

Blas González, portavoz de esta plataforma constituida en noviembre de 2018 a la que se han sumado numerosos colectivo desde su creación, explicaba que "no pertenecemos a ningún partido político, pero sí necesitamos de los políticos para llegar a algún acuerdo".

En los turnos de intervención, cronometrados y bien administrados por una periodista, hemos escuchado a Manuel Serrrano decir que "ya vale de anuncios y de plan director, plan funcional... Aquí lo único que se ha hecho ha sido un jardín y poco más".

Carmen Picazo, candidata de Ciudadanos a la Junta, también era muy crítica con la gestión de la Junta diciendo que "no queremos anuncios, queremos presupuestos", mientra que Álvaro Peñarrubia decía que "no tenemos competencias en Sanidad porque no estamos representados en las Cortes pero sí sabemos la Sanidad que queremos y ésa es pública y de calidad y habría que preguntar a los profesionales y a los ciudadanos para definir antes lo que precisamos y después hacer la infraestructura".

Emilio Sáez, candidato del PSOE a la alcaldía de Albacete, ha explicado que tuvieron que pagar muchas indemnizaciones al llegar al gobierno regional y que los compromisos están, De hecho, ha asegurado "porque así lo ha dicho el presidente García Page ayer, que el hospital estará terminado en mayo de 2023".

La cosa iba camino de no llegar a nada cuando en la última de las propuestas se les pedía a los representantes políticos que asumieran el compromiso de un pacto, algo que el alcalde Manuel Serrano ha ofrecido trabajar con el resto de grupos de cara a una moción conjunta para ser presentada en el pleno del próximo 28 de marzo.