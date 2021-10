Plan de inversiones Vidrialba: "lo que cambies hoy de vidrio y ventanas es un ahorro para el futuro"

Hoy queremos que conozcas una empresa, que, sin duda, contribuye a hacer más grande nuestra provincia. Una empresa, que además cobra más importancia si cabe en el panorama actual, con la actual subida de la luz. Y te preguntarás porque...Pues bien, porque el consumo eléctrico de nuestra vivienda se puede reducir entre un 50 y un 65 por ciento con aislantes adecuados.

Te hablo de Vidrialba, una empresa dedicada a la trasformación del vidrio y que, sin duda, es líder en este sector en nuestra provincia y en nuestra Región.

Se encuentra actualmente en el polígono de Campollano, en Avenida 2ª, Calle 10 . Vidrialba ha cambiado su ubicación y lo ha hecho por una buena noticia, para ganar espacio y seguridad en sus trabajadores, pero también para seguir creciendo en el futuro...Hablamos de nada más y nada menos, que de 6.000 metros en estas maravillosas instalaciones.

En el programa de hoy, nos acompaña Paco Lombardía, Propietario de Vidrialba, quien destaca una fecha importante el año 2014, cuando esta empresa cuenta con tan solo 3 trabajadores, y cuando a día de hoy, este número se ha multiplicado por 15.





Además, en 2015, llega otro momento importante, como es la obtención de la marca Climalit. Y hablando de marcas, o en este caso, de distintivos. También han conseguido el Marcado CE, un reconocimiento que solo tienen 4 empresas de vidrio en España.

Ahora con la subida de la luz, cobra más importancia si cabe el hecho de tener un buen aislante en casa y este pasa obligatoriamente, por la elección de un buen cristal. Pedro García, trabajador de Vidirialba, nos da las claves para elegir un buen cristal y nos habla del proceso de elaboración de los mismo. Porque hay que tener en cuenta que en función del objetivo que persigamos en nuestra vivienda o de su orientación vamos a necesitar un tipo de cristal u otro.

Una empresa que no podría entenderse sin José Luis García, que además de pertenecer a Vidrialba. Cuenta con su propia empresa, Cristales Crevillente, y de este conocimiento se nutre también vidrialba. Esta empresa fue fundada en 1972, se dedica al manipulado y transformación tanto del vidrio plano como del curvo.





Hemos hablado de muchos tipos de cristales, de tratamientos. Pero como todo en la vida, nos gusta conocer y poner cara a esos proyectos. José Luis nos habla de algunos de los proyectos más emblemáticos que han llevado a cabo, desde estadios de fútbol, a hospitales o proyectos en Costa de Marfil.

Y un dato llamativo para que puedas poner cara a la magnitud de los vidrios que manejan, es, por ejemplo, que las administraciones de lotería o las típicas tiendas de compro oro...Cuentan con la gama de cristales más alta, que hay en el mercado, en lo que a seguridad se refiere.

Nuestro cuarto invitado ha sido Juan Francisco, cliente de Vidrialba y propietario de Vensis ventanas. Precisamente, quien ha aprovechado nuestros micrófonos para destacar el carácter diferencial de esta empresa: la calidad y rapidez de su servicio.





No podemos terminar este programa sin hablar de futuro. Y lo cierto, es que este es prometedor, vidrialba nos desvela que ya se encuentra inmerso en la elaboración de un nuevo proyecto, un departamento de decoración de vidrios.

Y como broche final a este programa, nos damos la mano, con el humor y la naturalidad que caracterizan a Paco, propietario de Vidirialba, y a Pedro, uno de sus trabajadores para desterrar falsos mitos que a veces vemos, no en la calle, pero si a través de nuestros televisores, porque... ¿cuántas veces hemos visto como un actor o actriz atraviesa un cristal de forma inmediata? Pues bien, es un mito, y con esto no te queremos animar a que lo pruebes, sino a que sepas que el canto de los vidrios es la parte más débil y no el centro, por lo que materialmente resulta imposible que esto suceda de forma natural.

Puedes escuchar el programa completo, a continuación:





