COPE ALBACETE se embarca en un nuevo proyecto: COPE + SALUD

Al 90% de la población le preocupa su salud, pero...¿Realmente se están ocupando de ella? En COPE + SALUD, queremos que dejen de preocuparse, para que comience a OCUPARSE ella.

Este espacio pone la salud como prioridad.

La salud desde la vista,

La salud desde nuestra mente,

La salud de nuestro cuerpo,

Y en definitiva LA SALUD desde todos los ámbitos

y con los mejores profesionales.

COPE + SALUD se convierte, por tanto, en el espacio más saludable de Cope Albacete, 20 minutos donde los problemas relacionados con la salud que preocupan a la población, así como su solución, se convierte en nuestra prioridad.

Para ello, contamos con los mejores profesionales y expertos en los diferentes ámbitos, con el fin de hacer de tu cuerpo, tu mejor medicina.





Pilar Vergara, protagonista de Cope + Salud

Pilar Vergara, optometrista especialista en terapia visual, docente a nivel internacional (ha visitado 15 países en el último año) y autora de dos libros. Con más de 30 años de experiencia en el campo de la optometría comportamental y actualmente dirige el centro de Optometría Pilar Vergara en Albacete.

En su centro se dedican al cuidado de la visión y trabajan con equipos interdisciplinares siempre buscando como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas. Suobjetivo es ofrecer la mejor atención visual dentro de la excelencia profesional.

Los movimientos oculares son una habilidad fundamental para la lectura

En este programa nos centramos en la importancia de los movimientos visuales. Si en el programa anterior Pilar Vergara, nos descubría que el 55% de las neuronas del cerebro se dedican a la visión. Hoy de nuevo, vuelve a sorprendernos con otro dato, no menos interesante: “Tenemos 6 músculos en nuestros ojos. Y cuando movemos los ojos, se mueven conjugados gracias a la coordinación. Es una ley neurológica”. A lo que añade que existen 3 tipos de movimientos oculares que ponemos en práctica día a día, forma inconsciente, pero a veces no de la manera adecuada.

“Hay muchos niños que no son capaces de fijar los ojos en una sílaba, y sus ojos ¡Están SANOS! Pero no han aprendido a enfocar” insiste Pilar Vergara. Y de ahí, la importancia de fijarnos en signos de alarma que nos pueden alertar de que algo no funciona bien en la visión de los más pequeños, puesto que ellos no saben distinguir que es “ver bien” o “ver mal” porque la única forma que entienden es la que llevan practicando desde que nacieron.

Pilar Vergara nos explica os signos y síntomas que podrían indicar un problema visual. Entre los que la experta destaca, “Si su hijo se queja de visión borrosa, se frota los ojos frecuentemente o tuerce algún ojo nos está dando pistas de que algo no va bien”.

Otros problemas muy frecuentes podemos son: molestias en los ojos, de visión doble o incluso que nos digan que se mueven las letras al leer, usar el dedo para la lectura, baja comprensión lectora, etc...

Todos estos síntomas tal y como explica, Pilar Vergara, alertan de un posible problema en el enfoque, problemas de coordinación de los dos ojos, problemas de movimientos oculares o incluso problemas en la percepción visual de las formas.

EL CONSEJO, de la mano de Dr. Francisco Javier Cabanyes Truffino

En el programa de hoy nos acompaña tambiénel Dr. Francisco Javier Cabanyes Truffino, Neurólogo de la CUN.

Francisco Javier nos habla hoy del “EL RETO DE VIVIR” y nos da las claves para comenzar a vivir plenamente y dejar de vivir por inercia.