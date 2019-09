Peatonalización en Albacete: el eterno debate

Siempre se ha dicho que la peatonalización del centro de Albacete no contenta a todo el mundo: que los comerciantes no se ponen de acuerdo; que los conductores y residentes no lo ven claro, o que sin un segundo cinturón de circunvalación esta medida solo generará caos. El Partido Popular, en sus últimos ocho años de gobierno no le puso el cascabel al gato y cada mes de septiembre, durante los actos de la Semana Europea de la Movilidad, se hablaba mucho de ello, se llegaba a cortar de forma simbólica durante unos días y unas horas, pero en la práctica, nada.

Hace más de un año, a punto de comenzar las obras de mejora urbana de las calles Tinte y Marqués de Villores, Manuel Serrano anunciaba que en cuanto se instalaran las cámaras de control del tránsito de vehículos en la calle Rosario, ésta pasaría a tener la consideración de peatonal. La adjudicación de esas cámaras se retrasó; llegaron las Elecciones del 25M, el binomio PSOE-Ciudadanos tomó el poder y no tardaron en anunciar que habría peatonalización, con consenso, pero peatonalización, y no solo de la calle Rosario, sino también de Gaona. Incluso Vicente Casañ, poco después de llegar a la alcaldía, comentaba a COPE que éste era un proceso que hay que abordar y que si en el tiempo se demostraba que se habían equivocado, revertirían la decisión de peatonalizar.

Ayer, el nuevo concejal de Movilidad del Ayuntamiento capitalino, José González, ofrecía detalles sobre la programación de la próxima Semana Europea de la Movilidad: hablaba de un nuevo bonobús infantil y hasta del paseo en bici por la ciudad que será el día 22 de septiembre. ¿Y de la calle Rosario y su cierre? González dijo que deberá esperar al primer semestre de 2020, al menos, ya que un informe técnico dice que es mejor cerrar Gaona y Rosario al mismo tiempo y que la primera de ellas aún no tiene las cámaras de control instaladas.

Pues nada, a esperar toca, que la peatonalización del centro de Albacete parece algo tan largo como la propia palabra, a año por cada letra que contiene.