"Seguimos esperando el reconocimiento de Page al trabajo de los sanitarios"

Suele ser muy directo y claro en sus afirmaciones y hoy en COPE Albacete no ha sido menos. El presidente del Colegio de Médicos de Albacete, Fernando Gómez Bermejo, ha explicado los motivos que han llevado a este colectivo a poner en manos de su servicio jurídico las afirmaciones del presidente Emiliano García Page este pasado fin de semana en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Para Gómez Bermejo parece que "cada vez que abre la boca (Page) se equivoca. Se puede equivocar una vez, pero si se equivoca muchas veces es porque tiene muy malos asesores. No pasa nada si pasa lo de las mascarillas defectuosas y sales en la tele y pides perdón".

"No pasa nada por reconocer los errores" Fernando Gómez Bermejo argumenta en COPE por qué han puesto en manos de servicios jurídicos las declaraciones de Emiliano García Page

Además de esta cuestión con las mascarillas y la falta de medios generalizada, el presidente del Colegio de Médicos aún está esperando un reconocimiento a la labor que se está realizando por parte de los profesionales "Han faltado esos equipos, han faltado test, han faltado camas y, por mucho que diga, han faltado respiradores... Cómo puede decir este señor que han sobrado de doce a quince respiradores... Entonces, cuando salió Ramón Peyró pidiendo angustiado respiradores porque ser morían las personas, ¿qué pasa, que Ramón lo hacía de cachondeo porque a Ramón le gustaba salir así? Y después vino lo de las residencias cuando dijo en una cadena nacional que allí estaban personas no válidas, los que están muy malitos y que no bailan... Un presidente autonómico no puede decir eso -argumenta Fernando-.y por eso el Colegio de Médicos ha visto que si es un embustero patológico, habrá que estudiarlo jurídicamente para que se valore si hay acciones legales que tomar".

Por si todo lo anterior no fuera bastante, Fernando Gómez Bermejo ha expresado también su disconformidad y el del colectivo que representa por la falta de respeto de los gobiernos, tanto el nacional como el autonómico por no haber decretado luto "se trata de un gesto, de salir con una corbata negra o poner un lazo en la televisión regional en una esquinita, pero aquí parece que hay instrucciones de arriba para que no se haga. Sólo aquí en la ciudad de Albacete, el alcalde Vicente Casañ decretó el luto que es lo mínimo que se puede hacer en una situación como la que vivimos, en la que ha muerto mucha gente, entre ellos sanitarios, amigos y compañeros míos".