Un partido político que lucha por las personas mayores y por las pensiones

En las próximas elecciones Generales del 10 de Noviembre se presenta un nuevo partido político en la circunscripción de Albacete llamado Partido Democrata Social Jubilados Europeos (PDSJ) o conocido en algunos círculos como el 'Yayo Partido'.

Esta nueva candidatura es la primera vez que se presenta en Albacete y esta, única y exclusivamente, volcada en la lucha por la subida de las pensiones de acuerdo al IPC y por ley, blindarlas en la constitución, derogar el copago farmacéutico a las pensiones más bajas, no cargar el IRPF a las pensiones de menos de 18.000€, que una vez que se enviuda al cónyuge le quede el 100% de la paga, etc.

Este partido busca que los millones de pensionistas que habitan a lo largo y ancho de España tengan representación en el Congreso de los Diputados y no "estar al albur de los dirigentes de turno". La utilización de las pensiones es algo recurrente por todos los partidos y siempre cuando se acercan las elecciones, es por ello "que esta vez nos presentamos como partido político, el tener representación en el congreso supone no estar a expensas de lo que hagan los demás si no el formar parte de ello y poder ser oídos por todos", comenta este nuevo partido desde una nota de prensa remitida a los medios.

En el caso de la provincia de Albacete, el cabeza de listas es José Antonio Maciá Gómez, de Hellín un pensionista de 63 años y con ánimo de conseguir estar en el Congreso representando a los albaceteños y haciendo oír la voz de los pensionistas. Maciá Gómez ha pasado por los micrófonos de COPE Albacete para contar más sobre este proyecto político.

