Paco Núñez: "Los datos de la EPA son demoledores para la región"

En el día que se han dado a conocer los datos de la Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2019, Paco Núñez ha pasado por los micrófonos de COPE para repasar éste y otros temas de calado regional y nacional. Sobre esa cifra de la EPA que deja a Castilla La Mancha con 163.600 parados (3.700 más de octubre a diciembre), Núñez nos ha dicho que "son datos demoledores, que confirman la desaceleración de la economía en España, pero que se agravan en nuestra región". Pero el mandatario almanseño abunda en el análisis y comenta que "si no viviéramos en las comarcas de La Sagra y el Corredor del Henares a remolque de la Comunidad de Madrid, las cifras serían aún peores".

Paco Núñez, que ha tildado como ridículas las sucesivas declaraciones del ministro Ábalos sobre su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, no entiende que García Page le defienda "porque no olvidemos que Ábalos no fue al avión en calidad de ministro sino como segundo del PSOE de Pedro Sánchez". Núñez sostiene así su teoría de que el presidente regional hace unas declaraciones con grandes titulares sobre la reforma del Código Penal o sobre el apoyo del independentismo, pero "luego, cuando tiene la oportunidad de que los presos de ETA no se acerquen, o que la Guardia Civil no se vaya de Navarra, o que se apruebe un indulto encubierto para Junqueras, sus diputados votan a favor en el Congreso".

El presidente de los populares también ha dejado clara su postura en uno de los asuntos 'estrella' de esta semana, la reunión de la Mesa del Agua el próximo viernes en Albacete. Para Núñez, tan importante es que estén todos los interlocutores de la región en este tema como que se asuma lo que la Mesa acuerde sin imposiciones de ningún tipo: "yo lo tengo claro y así expresé mi compromiso como presidente del Partido Popular de Castilla La Mancha, si estábamos todos y salía una postura común, tenía claro que la asumiría".