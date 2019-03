Nueva campaña especial de control de cinturón y SRI

La Policía Local de Albacete se suma un año más a la iniciativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), participando en nuestra ciudad en la ‘Campaña especial sobre Cinturón de Seguridad y Sistemas de Retención Infantil’ (SRI) que tendrá lugar del 11 al 17 de este mes de marzo.

El cinturón de seguridad está considerado el sistema de seguridad pasiva más efectivo, un auténtico seguro de vida, ya que protege tanto de salir despedido del habitáculo, como de impactar contra el parabrisas, al tiempo que minimiza las heridas en caso de colisión, reduciendo a la mitad el riesgo de muerte.

En la misma campaña realizada el pasado año, la Policía Local de Albacete controló a un total de 15.745 vehículos y se denunciaron a 95 conductores, 37 pasajeros y 4 sistema de retención infantil, lo que supone un 0,86 por ciento de los vehículos controlados. Se continúa con la tendencia a la baja en infracciones, tratándose por tanto de una buena noticia, si bien debemos conseguir entre todos que nadie circule sin el cinturón de seguridad debidamente colocado.

Además, el pasado año la Policía Local de Albacete tuvo que realizar 289 denuncias por no utilizar cinturón de seguridad, no hacerlo adecuadamente o no utilizar sistemas de retención, por lo que continúa en descenso la cifra de infractores respeto de estos últimos años.

Uno de los objetivos de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020, es lograr que ningún niño pierda la vida por no ir correctamente sentado en una silla adecuada para su peso y talla.

Por este motivo, la Policía Local de Albacete recuerda que es obligatorio el uso del SRI en niños con una altura inferior a 1,35 metros (alrededor de 12 años) y recomendable su utilización en menores de hasta 1,50 metros.

Las lesiones más frecuentes en niños, según datos de la DGT, son hasta los 2 años en cuello; entre los 2 y los 4 años en la cabeza y en la franja de 4 a 10 años en el abdomen, sin olvidar que un niño sin sujeción multiplica por 5 las posibilidades de sufrir lesiones mortales o graves en caso de accidente.

Desde la Policía Local de Albacete se insta a los conductores y usuarios de vehículos a la utilización correcta y adecuada de los cinturones y sistemas de retención por su seguridad y la de todos.