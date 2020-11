La mitad de los coches nuevos, más caros en 2021

Tradicionalmente diciembre es un buen mes para comprar un automóvil. Los concesionarios tiran la casa por la ventana con el fin de cumplir sus objetivos y hasta automatriculan unidades para poder llegar esas cifras que les exigen los fabricantes y que les dará suculentos rappels al año siguiente.

A todo eso, en este diciembre de 2020 hay que añadir dos factores más. De un lado el descenso del mercado, con una bajada hasta octubre del 35%, invita a pensar que las marcas están ‘deseando’ vender. El segundo motivo es nuevo y tiene que ver con la moratoria de uso de las normas NEDC (New European Driving Cycle) que calculan las emisiones de CO2 que emite un vehículo y que determinan finalmente el tramo del impuesto de circulación que tendremos que pagar.

Las normas NEDC, por así decirlo, han sido un poco ficticias y favorables a los vehículos, no a sus dueños, ya que se sometía a los coches a unas pruebas de las que obtenían unos resultados de consumo y emisiones alejados en un 20-30% de la realidad. Por eso las cifras que veíamos en los catálogos y las verdaderas no se parecen.

Esto motivó que hace un par de años, los gobiernos de la Unión Europea determinaran que había que dejar atrás NEDC y someterse a las planteadas por WLTP (Worldwider Harmonized Light Vehicles), mucho más reales.

Tramos para calcular el impuesto

¿Qué pasará ahora? Es sencillo. Un coche que hasta ahora no pagaba impuesto de matriculación por tener emisiones menores de 120 grs CO2, a partir del 1 de enero estarán por encima de esa cifra con el nuevo ciclo WLTP. En consecuencia, donde hasta ahora ese vehículo no pagaba impuesto de matriculación, tendrá que pagar un 4,75%. Ganvam, la asociación de los vendedores, estima que un 20-30% de los coches que hasta ahora no pagan un céntimo de impuesto, verán incrementar su precio en torno a 600-1.000 €.

El 50% de los coches que ves en los concesionarios cambiarán de tramo en el impuesto de matriculación y pagarás más al comprarlo… a las arcas del Estado.

El grupo parlamentario de Ciudadanos se ha unido a fabricantes y concesionarios pidiendo al Gobierno que amplíe la prórroga de las normas actuales de ciclo NEDC o bien que amplíe el tramo inicial de exención hasta los 140 grs CO2, pero no hay respuesta. Vamos, que o compras tu coche en diciembre y te anticipas, o a partir de enero piensas en uno muy muy eficientes ya que el 50% de los que ves en los concesionarios cambiarán de tramo y pagarás más… a las arcas del Estado.

Por cierto, los automóviles diésel tienen menos emisiones de CO2 que los gasolina por lo que se ven menos afectados por esta subida. Contrasentido total sobre la intención del Gobierno de eliminar este tipo de carburante, para lo cual ya se habla de una subida ‘ejemplar’ en las gasolineras.