Un 25% menos de aceite pero con mayor calidad que en años anteriores

La campaña del olivar ya ha comenzado y las previsiones no invitan al optimismo. Una vez analizada la situación, se estima un 25% inferior a la campaña anterior. Filomena y el daño que causo en numerosos cultivos es uno de los condicionantes a los que se enfrenta ahora este sector.

Sin embargo, los rendimientos medios de aceite en aceituna se estiman que superaran a los de la campaña 20/21, entre un 1 y un 4% más de rendimiento graso.

Tendremos menos aceite, pero será de mayor calidad, al menos las primeras muestras de aceite así lo ponen de manifiesto. Y en cuanto a los precios, Anselmo Martínez, vicepresidente de Asaja, espera que los precios se mantengan para compensar el exceso de gasto que están teniendo.

No menos importante este asunto, en cuanto a las inspecciones de trabajo. Los agricultores se quejan de las cartas que reciben en sus casas y de las continuas acusaciones. Desde la Asociación Agraria piden, en relación a las inspecciones de trabajo, que se tenga en cuenta la presunción de inocencia del empresario. Asegurando que los profesionales del campo no tienen afán defraudatorio y no se puede criminalizar a todo un sector por las actuaciones negligentes de casos aislados

Asimismo, ASAJA Castilla-La Mancha ha pedido medidas que faciliten la contratación y tramitación de mano de obra de cara a la recién iniciada campaña del olivar. La organización agraria ha explicado los principales problemas que encuentran los empresarios agrarios y ha pedido colaboración a los diferentes organismos en la Comisión regional para la ordenación, coordinación, e integración sociolaboral de los flujos migratorios laborales en campañas agrícolas celebrada el pasado lunes.

La vicepresidenta de ASAJA CLM, Blanca Corroto, ha sido la encargada de exponer estas peticiones durante la reunión de la Comisión, que ha estado presidida por el Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y a la que han asistido representantes de la Administración Central del Estado, la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la Junta de Comunidades, representantes de la FEMP-CLM, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sindicatos y otras organizaciones agrarias. Corroto ha vuelto a pedir medidas para que las prestaciones sociales no supongan un impedimento a la hora de la contratación de trabajadores para el campo que, según la organización agraria, solucionaría muchos de los problemas de falta de mano de obra.