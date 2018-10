Mayor Zaragoza visita el colegio que lleva su nombre en Albacete

Federico Mayor Zaragoza ha visitado hoy en Albacete el colegio público que lleva su nombre, dónde ha departido con alumnos de Infantil y Primaria, sus maestros y padres.

En el patio del centro los alumnos han recitado uno de sus poemas, y le han formulado algunas preguntas, a las que ha respondido sencillamente, asegurando que no es lo mismo educar que instruir, considerando que educar "es enseñar a ser".

Ha asegurado que actualmente la enseñanza no va por buen camino, ya que está dirigida por las multinacionales, y no se dan las pautas para ser libres y responsables. Ha insistido en que no hay que creer en dogmas, y ha defendido la creatividad del individuo.