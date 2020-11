Más de 120 denuncias en la capital durante el fin de semana

La Policía Local interpuso este sábado más de 120 denuncias por infracciones relacionadas con no respetar las restricciones por el estado de alarma.

Hubo una denuncia relacionada con incumplimiento del aforo en locales; 59 por fumar sin distancia y 27 por no usar mascarilla, además de 10 por no cumplir con el toque de queda; tres por bailar en un local y no mantener distancias, una más por compartir cachimba y 21 por molestias a vecinos en fiestas y reuniones en pisos.

Por otro lado, hubo un detenido por tasa penal en un control de alcoholemia y se interpusieron tres denuncias administrativas a conductores por positivo en alcohol.

A continuación, puedes consultarlas con detalle:

C. Pino 6

Se instruyen diligencias por un presunto delito de Quebrantamiento de Condena en que resultó investigado un varón de 46 años. Los agentes realizando las comprobaciones para el correcto cumplimiento de una pena de localización permanente, comprobaron que el penado se encontraba ausente del domicilio. Interviene dotación policial.

Av. España 71

Se instruyen diligencias por un presunto delito contra la Seguridad Vial (Conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas). Se detiene a un varón de 24 años. Los Agentes observaron un turismo realizando un giro prohibido, y tras darle el alto, comprobaron que el conductor presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Tras realizarle la correspondiente prueba de aire espirado, arrojó una tasa que triplicaba la permitida. Interviene dotación policial.

C. Alcalde Conangla cruce C. San Ildefonso

Se instruyen diligencias por un presunto delito contra la Seguridad Vial (Conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas). Se detiene a una mujer de 57 años. Los Agentes observaron un turismo realizando una conducción errática, y tras darle el alto, comprobaron que la conductora presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Tras realizarle la correspondiente prueba de aire espirado, arrojó una tasa que triplicaba la permitida. Interviene dotación policial.

Camino Cementerio SN

Se instruyen diligencias por un presunto delito contra la Seguridad Vial (Conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas). Se detiene a un varón de 46 años. Los Agentes intervienen en el auxilio al conductor de un turismo tras una salida de vía de su vehículo. Una vez en contacto con él, comprobaron que presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Tras realizarle la correspondiente prueba de aire espirado, arrojó una tasa que triplicaba la permitida. Interviene dotación policial.

C. Feria cruce C. Espoz y Mina

Se interviene en accidente de tráfico con el resultado de una herida leve. El accidente se produce entre dos turismos. La herida resultó ser una mujer de 35 años. Interviene dotación policial y ambulancia.

C. Pablo Medina 10

Se instruyen diligencias por un presunto delito contra la Seguridad Vial (Conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas). Se detiene a un varón de 52 años. Los Agentes observan al conductor de un turismo intentando estacionarlo con grandes dificultades de maniobra. Al contactar con el para comprobar el problema existente, se percatan de que presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Tras realizarle la correspondiente prueba de aire espirado, arrojó una tasa superior a la permitida. Interviene dotación policial.

Av. España 69

Se instruyen diligencias por un presunto delito contra la Seguridad Vial (Conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas). Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detienen a un varón de 25 años. Los Agentes observan al conductor de un turismo circular junto a otro pasajero sin hacer uso de las mascarillas de protección. Al darle el alto, se percatan de que presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Tras realizarle la correspondiente prueba de aire espirado, arrojó una tasa que cuadruplicaba la permitida. Interviene dotación policial.

Av. Mancha SN

Se instruyen diligencias por un presunto delito contra la Seguridad Vial (Conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas). Se detiene a un varón de 39 años. Los Agentes observaron un turismo realizando una conducción errática, y tras darle el alto, comprobaron que su conductor presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Tras realizarle la correspondiente prueba de aire espirado, arrojó una tasa que triplicaba la permitida. Interviene dotación policial.