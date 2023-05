La marea azul es la gran protagonista de la radiografía política de la provincia

Como si de un partido de fútbol se tratase, anoche vivimos una de las jornadas electorales más reñidas de la historia de la democracia. El partido popular se impuso en numerosos puntos de la provincia incluida en la ciudad de Albacete.

A continuación, te resumimos de forma breve el mapa político en la provincia:

Almansa cambiará de PP a PSOE y Pilar Callado podría ser alcaldesa si pacta con Unidas Podemos.

La Roda seguirá teniendo a Juan Ramón Amores al frente tras una victoria holgada.

Valentín Bueno ha obtenido en Villarrobledo también un triunfo por mayoría absoluta con once concejales sobre los 5 del PSOE. “Mi gratitud es inmensa por haber obtenido esa mayoría absoluta. Para mí es un empuje de ilusión y de fuerza para seguir trabajando por un proyecto de gobierno que está vivo y que tiene su continuidad en los próximos cuatro años" explica Bueno en Cope Albacete.

Cambio en Hellín después de que Ramón García haya sido alcalde ocho años. 9 PP / 9 PSOE, ahora los tres de VOX parecen decisivos para que Manuel Serena sea de nuevo alcalde: “El partido socialista llevaba gobernando dos legislaturas y eso ha causado mucho desgaste”. Y añade, “el proyecto del PSOE ya no convencía a la mayor parte de la ciudadanía. Al final el voto se ha volcado en el centro derecha y nosotros asumimos la responsabilidad”. A la vez, Serena nos confiesa que tiene cierta sensación agridulce por los resultados de la Diputación provincial y de la JCCM.

Llamativo también lo ocurrido en Yeste, después de 16 años el Partido Popular gana las elecciones, con Santi Alarcón a la cabeza, y por supuesto hablamos de satisfacción: “muchísima alegría, después de 16 años nos tocaba ya por muchos motivos y aquí estamos, para que Yeste este donde se merece. Somos unos pequeños pirineos y tenemos que mejorar y estar donde nos merecemos” apunta Alarcón.

En Fuente Álamo, la última vez que gobernó el PP fue de 2007 a 2011, ahora José Montes, su alcaldesa afronta con ganas la legislatura: “desde el 2011 no gobernaba el Partido Popular, las urnas hablaron ayer, y los hemos escuchado a lo largo de los últimos días: Fuente Álamo necesita un cambio”, manifiesta.

Un cambio que nos asegura era muy necesario, y donde la exigencia de los ciudadanos también es la nota dominante.

En Alatoztambién hablamos de cambio, un cambio que llega de la mano del popular, Enrique García, y tras 8 años de gobernanza del partido socialista. Su primera medida la tiene clara, pensar en los más pequeños y crear un parque para ellos, a la vez pone de manifiesto su ilusión para que este pueblo recupere su esencia y su alegría.

Y estas y otras medidas las tomará de forma desinteresada, por y para su pueblo, porque este alcalde no cobrará ni un solo euro: “he estado 38 años de policía, de funcionario. Me jubilé. Y no cobraré ni un solo euro, tengo mucho tiempo libre y este lo voy a invertir en los ciudadanos de Alatoz porque creo que se lo merecen”, explica Enrique.

Otros municipios han quedado así:

Tobarra dependerá de lo que haga el partido Ciudadano porque las elecciones las ganó el PP con cinco concejales por los 4 de PSOE. 3 para el PCDT y 1 para Vox. En Chinchilla, en Tarazona o en La Gineta ganó el PSOE, mientras que en Balazote, Carcelén ,Villapalacios, Casas de ves ganó el PP.

Audio