Manuel Amador: “La renovación de abonos para la Feria taurina de Albacete roza el 100%”

Una vez concluido el periodo fijado por la empresa Casas y Amador para efectuar la renovación, comienza el establecido para adquirir nuevos abonos en la plaza de toros y en el centro Comercial Calle Ancha.

COPE Albacete se ha puesto en contacto con Manuel Amador, empresario del coso de la calle Feria, para conocer cifras y datos acerca de la afluencia de aficionados que han decidido renovar su abono. De esta forma, Amador expresa que: “acaba de finalizar el plazo se renovación y hoy mismo empieza el fijado para nuevos abonos y estamos francamente contentos porque la apuesta ha sido muy importante y se traduce en una feria de categoría, con calidad, y porqué no decirlo, también de un esfuerzo, económicamente hablando, porque es una feria cara. Por todo esto, la respuesta ha sido tremenda. La aceptación ha sido total y prácticamente puedo hablar que la renovación ha llegado al 100%. Las sensaciones son buenísimas. Empezamos en estas tareas que también llevan Ángel Gómez y Gonzalo Gil con tanta pasión y con tanto cariño que le ponen para atender a todo el mundo, igual que todo el equipo de taquillas. Hay una gran demanda y esto hace suponer que vamos a subir el abono. Para nosotros volver a subir el abono en Albacete, que de unos años atrás se iba manteniendo, creemos que le hacía falta esta subida para seguir manteniendo esa categoría y esa afluencia de público a nuestra querida plaza”.



El empresario y apoderado también hace un balance de sus tres años gestionando el coso albacetense: “Venimos de unos años difíciles, no sólo en el Toreo si no en la vida. Una pandemia que ha sido horroroso el tema de dar espectáculos porque la gente no tenia mentalidad, cuando sucedió todo esto, no había idea de diversión porque estábamos con la preocupación. Pero afortunadamente salimos hace dos años. El año pasado pues fue de transición y teníamos muchas expectativas. Esta Feria, ya de total normalidad, hemos hecho una apuesta muy importante y estamos muy satisfechos. Ojalá que todas estas tardes de toros , que sí indican que va a haber grandes entradas, pues sean de disfrute de la gente y poder pasar un gran rato en un sitio que tanto nos gusta y que es un símbolo de Albacete”.



Ante el desafío de volver a lograr un lleno en este serial, Amador reflexiona y asegura que, “poner el cartel de “no hay billetes” hoy en día y en una plaza con 10.000 espectadores no es fácil, ni en Albacete ni en muchos sitios. Pero se ha hecho con esa intención: llegar a poner el cartel. Creo que al menos un par de tardes se va a poner. Y pienso que varias tardes va a haber una entrada espectacular porque todos los carteles tienen algo, y esto para el aficionado y para el público tiene atractivo”.