Luto oficial en la ciudad de Albacete hasta que acabe el estado de alarma

El alcalde de Albacete, Vicente Casañ, ha pasado hoy por los micrófonos de COPE para repasar cómo respira esta ciudad que hoy ha vuelto a recuperar parte de su actividad económica y que sigue confinada por el Coronavirus.

Casañ ha sido claro al afirmar que "no es momneto de hacerse fotos y sí de arrimar el hombro que es lo que necesita mucha gente en esta ciudad" siendo claro al indicar que "Albacete vive uno de los peores momentos de su historia, reciente y no reciente".

El alcalde ha sido crítico con otras administraciones como la Junta de Comunidades que negó la petición de la Unidad Militar de Emergencias en su día "demostrándose que era necesaria entonces y que no era un capricho del alcalde. El consejero nos dijo que no teníamos competencias en Sanidad y tenía razón, pero el tiempo ha demostrado que era necesario y que no estaríamos como estamos si se hubiera atendido la petición".

Vicente Casañ ha explicado así mismo que la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Albacete ha tomado la decisión de declarar luto oficial en la ciudad hasta el fin del estado de alarma:"esperábamos que fuera el Estado -ha dicho- el que ante el número de muertos que hemos tenido, tomara esa decisión, pero como deben estimar que no es necesario, hemos tomado nosotros la decisión".

Para Casañ, aunque la próxima Feria de Albacete importa, no es una decisión que ahora mismo haya que tomar sobre si se celebra o no o en qué condiciones "ahora estamos en el día a día y también en otro tema importante: en cómo saldremos de esta situación. Nuestros sanitarios siguen necesitando equipos, nuestros ciudadanos mascarillas y es ahí donde hay que estar".

Resolución de Alcaldía

De manera simbólica, este luto quedará patente en que las banderas de los edificios municipales (Casa Consistorial, Museo Municipal y Comisaría de la Policía Local, entre otras), ondearán a media asta en señal de duelo; así como la bandera de España ubicada en la plaza de Gabriel Lodares.

Esta decisión se hace efectiva hoy, mediante una resolución de alcaldía, en la que se dice lo siguiente:

“Albacete ha sufrido la pérdida de sus seres queridos como consecuencia de la crisis sociosanitaria producida por el Covid-19. Como señal de duelo por su pérdida y por el dolor que hemos sentido al no poder acompañar y honrar su memoria en sus últimos días, por la necesidad de haber tenido que adoptar las medidas de seguridad impuestas, es por lo que se procede a adoptar la siguiente resolución que es testimonio de dolor y pésame, por parte de este Ayuntamiento.

Además, con estas medidas quisiéramos acompañar a las familias que han tenido que despedirse de sus seres queridos en soledad, sin el calor y el acompañamiento de familiares y amigos, puesto que esta tragedia ha llenado de dolor a familias, amistades y a toda la ciudadanía de Albacete”.