El lunes amaneció en Albacete con algo más de movimiento

Hoy ya puedes ira a la peluquería. También puedes encontrar abierta una óptica o una librería, pero para poder hacerlo debes saber que es necesario hacerlo con cita previa.

En su caso, cuenta que espera abrir en unos días porque está intentando conseguir el material, pues el que tenía lo donó todo a hospitales "porque en ese momento la solidaridad así lo requería" y ha especificado que primero abrirá uno de sus salones en Albacete y en junio el otro que está ubicado en un centro comercial.

Por su parte, el presidente de la Federación de Comercio de Albacete, José Lozano, ha señalado que muchos comercios de menos de 400 metros cuadrados que no han abierto sus puertas este lunes con cita previa, "sí están diciendo que lo harán mañana martes". Ha indicado que la orden en el BOE "se publicó ayer ya muy tarde y muchos compañeros están preparándolo todo hoy para abrir mañana".

es que son muchas las dudas que todavía tiene el sector sobre las medidas de higienización a tomar, "algunas -según nos reconocía un conocido empresario de la calle Mayor- las escuchas en las ruedas de prensa o en las entrevistas de los ministros y no las entiendes y cuando las lees en el Boletín Oficial del Estado no creas que te quedan claras". Este empresario nos explicaba que tiene previsto abrir el martes y que ha sido necesario comprar algunos elementos de higienización de la ropa porque ahora cuando un cliente se pruebe una prenda no podrá volver a la percha sino que pasará a una máquina que la devolverá a ese lugar 48 horas después". "No cabe duda -decía- de que esto es un antes y un después en el sector del Comercio, como en tantos otros ámbitos de la vida".En su caso, en la Ferretería Plaza Mayor, en pleno centro de Albacete, no han cerrado -aunque sí han tenido que trabajar menos personas- ya que han estado ofreciendo el servicio a domicilio, "se venía prestando desde hace décadas, pero es ahora cuando ha tenido más demanda".