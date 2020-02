Los trabajadores de Airbus se movilizan en C-La Mancha

Las plantillas de los dos centros de trabajo de Airbus en Castilla La Mancha se han concentrado hoy a las puertas de sus respectivas factorías, en Illescas (Toledo) y en Albacete, para expresar su “rechazo más contundente a las medidas de ajuste que Airbus les ha planteado, con la que se perderían 2.362 empleos del todo el Grupo, y alrededor de 630 de España.

Las concentraciones se han reproducido a lo largo del día en las ocho plantas de Airbus en España, convocadas de forma coordinada por el comité intercentros y por todos los sindicatos con presencia en el grupo.

Desde el comité de empresa aseguran, que son solo el inicio del proceso de movilizaciones que empiezan a planificar para frenar el plan de ajuste anunciado por Airbus.

Oscar Aguado, portavoz del comité de empresa de Airbus-Illescas y miembro del comité intercentros, ha asegurado que se trata de una “situación de emergencia”, y añadía que lo que se haga ahora tendrá repercusión en las próximas dos décadas. Por ello, pedirán responsabilidades sobre las cargas de trabajo, tanto a la multinacional, a su dirección en España y al Gobierno.

Aunque Airbus ha justificado su plan de ajuste por la falta de pedidos de aviones militares, todo apunta a que las plantas de Castilla La Mancha no están, en principio, entre las más directamente afectadas, el portavoz del comité de empresa recalcó que “hoy todos somos de la división de Airbus Defensa y Espacio. Que nadie piense que es solo un problema de Defensa, que nadie se confunda, que nadie piense que ‘esto a mí no me toca’. “Lo que ocurre aquí en España es la consecuencia del estado de salud de nuestro sector, que lleva sufriendo desde hace muchos años el abandono por parte del Gobierno y por parte de la multinacional, la cual nos exige reducir costes, hacer sacrificios, y luego nos los agradece no trayendo cargas de trabajo.”

Por su parte, la presidenta y portavoz del comité de empresa de Airbus-Helicopters Albacete, África Tarancón, recordó que “todavía no se conocen los detalles del ajuste y del impacto en el empleo que tendrá esta medida en cada centro”, y subrayó que de momento “es un tema europeo que se tendrá que negociar en el comité europeo. Por la parte sindical, no habrá ninguna negociación a nivel nacional hasta que no haya un posicionamiento claro a nivel europeo.”

“La dirección en España ayer nos trasladó su intención de ir negociando paralelamente, algo que hemos rechazo de plano. Primero se tendrá que dictaminar en el comité europeo las medidas que se puedan aplicar en cada país.”

Está prevista a comienzos de abril una reunión a nivel europeo, y con la dirección de Airbus esperan hacerlo el 3 de marzo, para conocer en detalle el plan previsto.

A la espera de que la multinacional concrete el impacto del ajuste en cada país y en cada centro de trabajo, el conjunto de la representación sindical a nivel estatal seguirán movilizándose para mostrar su rechazo ante las medidas planteadas, que afectaran a la industria aeroespacial del país.