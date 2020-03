Los taxistas de Albacete también piden equipos de protección para trabajar

Son un servicio público más y están en la calle a pesar de esta grave crisis sanitaria que vivimos. El sector del taxi de Albacete anunció la pasada semana que durante los días que durara la declaración del Estado de Alarma estarían en las calles y paradas para atender las necesidades de los ciudadanos que lo precisaran. Las licencias pares para los días pares y las impares, en el resto de días.

En la capital hay 107 licencias por lo que cada día debería haber medio centenar de coches en la calle, pero según nos ha confirmado Ramiro Gómez, presidente de la Asociación, “apenas treinta están funcionando y aún sobran para el trabajo que tenemos”.

Gómez nos ha explicado que “la mayoría de servicios se producen desde los centros sanitarios” y por si sirve una muestra, en un día normal a las 11 de la mañana se han producido unas 150 llamadas a Radio Taxi (967 52 20 02) y en estos días no pasan de 40 “y muchas de ellas -explica- son para pedir información de las condiciones en las que se puede subir o cuántas personas pueden hacerlo”, por lo que “nos hemos convertido en un servicio de información más”.

Protección

Ramiro asegura que todos los coches son higienizados a diario gracias a una empresa que aplica ozono en el interior de los mismos, pero el problema lo tienen con los conductores ya que “apenas somos un centenar en la calle y no tenemos equipos de protección”. Por eso “hago un llamamiento a quien corresponda para que nos tenga en cuenta cuando haya mascarillas”.

Dos aspectos más destacan de la conversación mantenida con el presidente de los taxistas en Herrera en COPE Albacete. De un lado el poco caso que como otros autónomos parecen estar teniendo por el Gobierno y sus medidas de impacto, y de otro, el ofrecimiento que la Confederación Nacional del Taxi le ha hecho al gobierno para poder realizar transporte sanitario, algo que ha quedado encima de la mesa pero aún no ha tenido respuesta.