Los hosteleros piden más ayudas y menos restricciones para 'poder trabajar'

Más de 300 hosteleros se han concentrado esta mañana las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Albacete, portando pancartas, haciendo sonar cencerros y cacerolas, y algún que otro megáfono en protesta por la situación que el sector de la hostelería atraviesa desde marzo.

Otros trescientos, con el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo, David Giménez a la cabeza, han hecho lo mismo pero en este caso ante las puertas del Ayuntamiento de Hellín, el segundo municipio más poblado de la provincia (30.000 habitantes) y que en la actualidad tiene restricciones de Nivel 3 para los establecimientos y no pueden abrir más que las terrazas al 50% de su capacidad.

Ante ambas instituciones, con respeto a las normas de seguridad y con mascarillas, se ha reivindicado -entre otras cosas- poder equipararse con otro países europeos y recibir ayudas directas para la subsistencia de sus establecimientos, también la supresión de alquileres en tiempos de cierre por obligación o la bajada de impuestos, pero lo más importante es que siguen sin entender por qué se les hace responsables de la situación sanitaria que vive este país cuando los datos que ofrece el propio Ministerio de Sanidad dicen que el 3% de los contagios en España han llegado desde la hostelería.

Raúl Moreno, tesorero de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo, ha sido el encargado de leer el manifiesto en la capital y de atender a los medios para insistir en la idea de que "lo único que queremos es trabajar, porque si no trabajamos, tendremos mucho tiempo para protestar y eso no le gustará a nadie". Raúl ha indicado que si la situación se mantiene, lo más probable es que a finales de año, un tercio de los establecimientos tengan que cerrar -muchos ya lo han hecho, especialmente los del ocio nocturno, que no pueden más".