Los hosteleros de Albacete piden la dimisión de Casañ y se apuntan al modelo Ayuso

Ante las puertas del Ayuntamiento de Albacete, este miércoles sobre las once de la mañana, unas trescientas personas del gremio de la hostelería han gritado consignas contra el alcalde Vicente Casañ por no cumplir con lo prometido a este sector desde que se vieran obligados a limitar su actividad o cerrar durante esta pandemia, en especial se han mostrado muy críticos con la medida que permitía extender las terrazas de los bares y restaurantes y las ayudas, que no terminan de llegar. Al tiempo, creen que el Ayuntamiento y su alcalde deberían haber tenido un papel mediador con el presidente regional Emiliano García Page.

Los hosteleros, que han desayunado bocadillos y botellines de agua frente a la Casa Consistorial, han defendido nuevamente su derecho a trabajar por entender que no son foco de contagio como demuestra -según decía David Giménez, el presidente- que en Madrid no se ha cerrado la hostelería en ningún momento". Por eso numerosas pancartas reclamaban el llamado 'modelo Ayuso'.

Ante la posiblidad de retornar a la actividad a partir del lunes tal y como se rumorea en la ciudad, Giménez ha dicho que esperan que así sea una vez que el domingo acaban las medidas de nivel 3 reforzado y que esperan que se tengan en cuenta las numerosas peticiones que se han realizado en las reuniones que él mismo ha tenido con la administración regional.

Esa reapertura paulatina que podría anunciar la Junta antes de que termine esta misma seman, podría significarla vuelta de las terrazas, con límite de aforo y de horario, aunque nada de interior de locales o barras, algo que, de momento, parece totalmente descartado teniendo en cuenta los datos de contagios y de pacientes hospitalizados.