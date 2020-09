Los Ayuntamientos recibirán ayudas para reforzar la limpieza de los colegios

El presidente de la máxima institución provincial de Albacete, Santi Cabañero, ha explicado este martes en rueda de prensa todos los detalles sobre la Convocatoria de Subvenciones que el Equipo de Gobierno de la institución ha ultimado para, con carácter retroactivo, ayudar a que los Ayuntamientos puedan dar respuesta a la necesidad de reforzar la limpieza de los Centros de Educación Infantil y Primaria públicos que existen en las distintas localidades de la provincia.

Tal y como ha indicado Cabañero, esta primera línea a articular por parte de la Casa Provincial abarcaría el primer tramo de curso escolar 2020-2021 (comprendido de septiembre a diciembre, ambos inclusive), para el que se dispondrá un montante de 350.000 €, fruto del análisis pormenorizado de las necesidades del territorio en lo que a número de Centros y a dispersión poblacional se refiere y a lo que muchos Ayuntamientos venían transmitiendo este tiempo atrás.

Así, ante la necesidad de aumentar los servicios de limpieza de los Centros públicos de Educación Infantil y Primaria (competencia que recae en los Consistorios, como reza la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación) para reforzar las condiciones de seguridad de los Colegios frente al COVID-19 (como exponen las instrucciones emitidas por la JCCM), la institución provincial albacetense daba un nuevo paso al frente anunciando que también asistiría a las entidades locales frente a ese ‘gasto extra’ determinado por el complejo escenario que afrontamos como sociedad.

Cabañero: “Entendíamos que esta medida tenía que llegar por igual a todos los Ayuntamientos; no es competencia de la Diputación pero, en estos momentos, no se trata de competencias sino de arrimar el hombro”

Cabañero ha explicado que, si una característica sobre todas las demás se ha querido desde la institución que prevalezca en esta Convocatoria, ha sido “la del principio de igualdad, llegando por igual a todos los Ayuntamientos, como no podía ser de otra forma, hablando de algo tan fundamental como la Educación y su imprescindible equilibrio con otro derecho que no lo es menos: el de la Salud. Son nuestros hijos e hijas; es, en definitiva, el futuro de esta tierra. Y nadie podía (ni quería) mirar para otro lado ante esta necesidad”, ha resaltado.

Y es que, como ha reiterado el presidente, “desde que comenzó, la lucha contra el COVID-19 nos interpela a todos y a todas, desde la responsabilidad personal hacia el compromiso social, y más allá de quién tiene o no las competencias (porque considero que, escudarse en ese tipo de argumentos en trances como éste es, a mi juicio, simple y llanamente de incompetentes)”.

Y, en esa “obligación de colaborar, de facilitar y de ayudar”, Cabañero ha avanzado que “la Diputación de Albacete ha estado, está y estará”, asegurando que seguramente no es la institución que más ‘ceros en la cuenta’ tiene actualmente, pero que “a compromiso no nos va a ganar nadie, y menos en momentos como éste, porque desde hace seis meses estamos sufriendo juntos, y sólo juntos podremos salir de esta situación antes y mejor”, señalando que estamos en “una tesitura histórica” en la que el “la unidad” es el ingrediente más vital y que nunca antes esa tanta veces recurrida expresión de ‘arrimar el hombro’ se ha llenado de sentido tanto como ahora.

Así, Cabañero ha concretado que las ayudas que ha diseñado el Equipo de Gobierno tendrán la finalidad de subvencionar la contratación de personal o la ampliación de las contrataciones en vigor (bien sea con personal propio, bien a través de empresa interpuesta), siendo sensibles a las distintas situaciones que, en este sentido, han trasladado los distintos Consistorios (según el modo en el que, cada uno, viene asumiendo ese cometido que les es propio).

Dicho personal se destinará al refuerzo de la limpieza de los Centros Escolares y, en todo caso, será dentro del horario lectivo porque, ha incidido, lo que se persigue es “aumentar y complementar la limpieza básica ordinaria ya existente en cada Centro para, de este modo, dar una mayor y mejor respuesta a la crisis originada por la COVID’19” por lo que, “en ningún caso, dicho refuerzo podrá suponer una minoración de la atención a la limpieza de los Centros que ya se viniera realizando con anterioridad”, ha insistido el presidente.

El número de Centros Escolares y la dispersión geográfica, los criterios que regirán las ayudas

Como criterios a la hora de elaborar la Convocatoria, el presidente ha explicado que se ha seguido el número de Centros Escolares existentes en cada municipio y la dispersión geográfica de las unidades, en el caso de los Centros Rurales Agrupados. Así, ha indicado que “el importe de las ayudas a satisfacer a cada Ayuntamiento será de 2.500 € por cada Centro Escolar público que haya en su municipio para ese periodo que, inicialmente, va de septiembre a diciembre, atendiendo a las estimaciones de las condiciones correspondientes a ese refuerzo del trabajo a tiempo parcial (que sería el mínimo subvencionable que les pedimos, aunque fuera de ello y en su autonomía cada Ayuntamiento puede ir a más, evidentemente)”.

Además, Santi Cabañero ha argumentado que, dada la peculiaridad de los Centros Rurales Agrupados y la dispersión geográfica que concurre en varios de los municipios, las subvenciones aumentarán en 1.000 € más en el caso de los municipios que, además del Centro de su núcleo principal, tengan pedanías cuyo alumnado reciba Educación en aulas de Centros Rurales Agrupados, porque “hemos querido pensar en la ruralidad y en la dispersión territorial porque no es lo mismo un municipio, porque las realidades cambian mucho en estos casos”.

Para estas ayudas (que, como ha insistido el presidente provincial, tendrán carácter retroactivo), se ha contemplado un anticipo del 50% del importe concedido (que se abonará en el momento de la concesión), siendo el 50% restante satisfecho una vez sea verificada la justificación correspondiente a la primera mitad de la subvención.

Como ha subrayado el máximo dirigente de la Diputación, con esta línea la institución seguirá sumando y apoyando a los Ayuntamientos, conforme a su filosofía, y haciendo posible con hechos “que los más de 26.500 alumnos y alumnas de las más de 1.450 unidades educativas de los 111 Centros Educativos Púbicos (entre CEIPs y CRA’s) de la provincia de Albacete, disfruten de su derecho a la educación del modo más seguro posible, estén donde estén”.

Así, las subvenciones alcanzarán de aquí al final de este ejercicio los 230.000 € para cubrir el refuerzo de la limpieza de los 92 CEIP públicos del conjunto del territorio provincial (34 de ellos, en la ciudad de Albacete que, de este modo, sumaría los 85.000 €). Por su parte, los 19 Centros Rurales Agrupados supondrían una inversión cercana a los 115.000 € por parte de la Diputación, aglutinando en este caso a 41 localidades (11 de ellas que se beneficiarían del suplemento de 1.000 € relativo a esa dispersión poblacional que ha apuntado el presidente).

Plazos y solicitudes

Para solicitar estas ayudas, desde los Ayuntamientos sólo se debe cumplimentar el formulario electrónico de solicitud disponible en el apartado ‘Subvenciones’ de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Albacete, en www.dipualba.es, con la firma digital de la entidad (un procedimiento que ya les es muy habitual).

Además, como ha afirmado Cabañero, la Oficina de Gestión y Coordinación de Subvenciones de la institución provincial (como órgano tramitador de la Convocatoria) colaborará con los Consistorios para resolverles cuantas dudas pudieran derivarse de la cumplimentación y presentación de las solicitudes, subsanaciones y justificaciones.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de quince días naturales (desde la jornada siguiente a la de la publicación de Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia), y se deberá resolver en el plazo máximo de un mes desde ese momento. Antes, el Pleno de la Diputación ha de ratificar la presente Convocatoria, de la que ya dispone el resto de los Grupos Políticos de la Corporación Provincial.

En este punto, el presidente ha explicado que “la voluntad del Equipo de Gobierno era la de haber puesto en marcha esta iniciativa a través de remanentes de tesorería pero, como saben, el pasado jueves el Real Decreto 27/2020 por el cual se nos permitía a las Entidades Locales utilizar nuestros remanentes de crédito, decayó en el Congreso de los Diputados y, por tanto, no podemos usar los remanentes para ese fin y tendremos que hacer una modificación de crédito que, como he apuntado, pasará por el Pleno; pero esto no supondrá ningún problema a los Ayuntamientos porque, reitero: las subvenciones tendrán carácter retroactivo y financiaremos de septiembre a diciembre, se ponga en marcha la Convocatoria cuando se ponga en marcha”.

Como ‘Ayuntamiento de Ayuntamientos’, la Diputación de Albacete persigue que esta medida sea una herramienta útil en su constante voluntad de servir de apoyo a los Consistorios, especialmente, en estas complicadas circunstancias a las que vienen haciendo frente, en primer término, desde hace medio año, tal y como ha puesto en valor una vez más el presidente Provincial.

“La unidad ha seguir marcando el camino y, con todos los medios a nuestro alcance, el derecho a la Educación y a la Salud (que se dan la mano en esta Convocatoria), seguirán siendo nuestra prioridad y nuestra ocupación” ha concluido Cabañero.