Los abonos de este año costarán casi un 30% menos

La bajada generalizada de los precios se explica por la pérdida de tres festejos, además del descuento del 15%





Cuando apenas faltan tres días para que comience oficialmente la renovación de abonos, una vez visto el listado de precios de este año, resulta llamativa la reducción generalizada del importe de los abonos respecto al coste del 2019. Es cierto que debido a la limitación de aforo existente, fijada en un máximo del 75% de las localidades existentes, el ciclo de este año tendrá dos corridas y una novillada con picadores menos respecto a la duración tradicional, sumándole además el descuento habitual de las últimas temporadas establecido en un 15% al comprar el abono al completo, lo que se traduce en una reducción del precio, en líneas generales, que varía entre un 28% y casi un 30%, según el asiento seleccionado.

De esta forma, un palco con 10 entradas, que costaba 2779,50 euros en 2019, ahora sale a la venta por 1987 euros, un 28,80% menos. Por citar otros ejemplos, un asiento en grada cubierta de sol valía 163,80 euros por los 115 de ahora (-29,80%); un tendido alto de sombra costaba 434,30 en 2019 frente a los 310 euros de este año (-28,63%) o una contrabarrera en la tercera fila ubicada en sol y sombra costará este año 277,50 euros frente a los 390,60 de la última feria organizada (-28,96%).

Según informó la propia empresa y así reza en la publicidad y carteles informativos, las taquillas de la plaza abrirán sus puertas el lunes 23 de agosto a las 10 de la mañana, dando así comienzo el periodo de renovación de abonos que finalizará el domingo 29 a las 13:30 horas. El horario para renovar será de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30. El 30 de agostos es el único día para adquirir nuevos abonos, mientras que el 31 comenzará la venta de entradas sueltas que se prolongará hasta el 14 de septiembre.

Por su parte, respecto al abono especial para jóvenes, desempleados y jubilados, cuyo coste fijó la UTE Casas y Amador en su oferta en 45 euros - tres menos que en años anteriores-, el responsable de taquillas, Ángel Gómez, confirma a COPE que el plazo para estos abonos se inicia el día 24 de agosto, que la documentación a aportar es el DNI, el antiguo abono, la tarjeta de abonado de 2019, la documentación para acreditar la renta en caso de jubilados así como la condición de desempleado y que este año no será obligatorio el aportar fotografías de tamaño carnet.

Recordaremos que el pliego establece que habrá 635 localidades para jubilados que cuenten con una Base Imponible en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas máxima de 25.200 euros así como para personas que se encuentren en situación de desempleo en el momento de la retirada del abono. Las 400 localidades restantes están destinadas a jóvenes con una edad límite de 28 años.

Por último, los abonados que no deseen renovar su abono para este año, tienen la posibilidad de no hacerlo y aún así conservar el mismo asiento para el 2022.

Así quedarían los precios de abonos para este 2021: