LEPAS debuta en Europa desde Milán y prepara su llegada a Albacete con un nuevo concesionario

El debut europeo de la nueva marca del Grupo Chery ya tiene reflejo en Albacete. LEPAS, presentada oficialmente durante la Milan Design Week, iniciará su implantación en la ciudad con la apertura de un concesionario Lepas Prochery el próximo mes de mayo.

A partir del mes de mayo, Lepas Prochery abrirá las puertas de sus concesionarios en ambas ciudades, marcando el inicio de la implantación de la marca en la región. Esta nueva enseña se incorpora al portfolio del Grupo Marmo, que refuerza así su apuesta por la movilidad electrificada con otra marca del grupo chino.

El anuncio se produce tras la puesta de largo de LEPAS en Milán, donde la marca presentó sus modelos L6 y L8 bajo el lema “Here’s to Elegance”, marcando el inicio de su estrategia de expansión en Europa. La compañía apuesta por una propuesta de “movilidad elegante” que combina diseño, tecnología y experiencia de usuario.

En este contexto, el LEPAS L6 se posiciona como un SUV de tamaño medio dentro del segmento C, disponible en versiones híbrida enchufable y 100% eléctrica. La variante híbrida ofrece hasta 1.100 kilómetros de autonomía combinada, mientras que la eléctrica alcanza los 450 kilómetros gracias a una batería de 67 kWh, con capacidad de carga rápida del 30% al 80% en aproximadamente 22 minutos.

NICOLA FORNACIARI/SGP Lepas llega a Albacete en mayo

El modelo está desarrollado sobre la plataforma inteligente LEX, común a toda la gama, e integra soluciones avanzadas en conectividad, asistencia a la conducción y seguridad, con un enfoque orientado a los estándares europeos. Su diseño sigue el lenguaje “Leopard Aesthetics”, con líneas dinámicas y una identidad visual marcada por elementos como los faros LED inspirados en la mirada de un leopardo.

Por su parte, el LEPAS L8, presentado también en Milán, será el primer modelo en llegar al mercado español. Este SUV híbrido enchufable, considerado el buque insignia de la marca, combina un motor 1.5 turbo con una transmisión DHT de alta eficiencia, alcanzando una potencia total de 279 CV y una autonomía eléctrica de hasta 100 kilómetros.

La gama se completará con el LEPAS L4, que llegará más adelante, configurando una oferta de SUV electrificados adaptada a distintos perfiles de usuario.

Con su llegada a Albacete, LEPAS amplía la oferta de movilidad electrificada en la ciudad, acercando al mercado local una propuesta que combina innovación, diseño y eficiencia en un segmento en plena expansión.