Las instituciones se concentran para condenar el último crimen machista

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha condenado rotundamente “el crimen machista que se produjo ayer en Corral-Rubio”, que se ha convertido en el escenario del último asesinato machista.

El representante del Gobierno de España en la región ha realizado estas declaraciones a las puertas de la Delegación de la Junta en Albacete, donde se ha convocado una concentración para condenar la violencia de género que ayer se cobró una nueva víctima.

Tierraseca ha manifestado que “frente a la violencia machista, frente a los asesinatos machistas, la única palabra es ‘unidad’, unidad, frente común y atacar desde la raíz todas las actitudes machistas”.

La directora del Instituto de la Mujer ha agradecido a los ayuntamientos castellano manchegos, y en particular a los de la provincia de Albacete, su compromiso y que se hayan sumado hoy al minuto de silencio en repulsa por el asesinato machista de Corral-Rubio. También ha realizado un llamamiento a la unidad de todas las instituciones y fuerzas políticas para acabar con el grave problema social y estructural que supone la violencia de género, reiterando que “las instituciones deben estar unidas ante la violencia de género que no para y no deja de asesinar a decenas de mujeres cada año”

A la concentración también asistían el alcalde Albacete, Vicente Casañ, el presidente de la Diputación Santiago Cabañero, el delegado de la Junta de Comunidades en Albacete, Pedro Antonio Ruiz, y la delegada de Igualdad en la provincia de Albacete, Lola Serrano