Importante cita empresarial hoy en Albacete

Unos 250 gestores de parques industriales de toda España se han dado cita cita hoy en Albacete en el IV Congreso nacional de Áreas Industriales.

Un momento de reflexión y de buscar los puntos de interés común de todos los asistentes; porque las zonas industriales de nuestro país representa el 50% del PIB, por lo que es fundamental que todos caminemos en la misma dirección para obtener parques industriales sostenibles.

Santos Prieto, presidente de CEDAES y también de la Asociación de Empresarios de Campollano, ha subrayado la importancia de estas zonas: “es esencial recalcar que las áreas industriales son elementos dinamizadores de la economía de los territorios, por lo que se convierten en un fuerte atractivo para fijar la población y nos ayudan a evitar la temida España vaciada”. En su intervención Prieto ha reivindicado “la necesidad de contar con un Observatorio Nacional de Suelo Industrial en el que consten las empresas instaladas en cada área industrial y el suelo disponible para favorecer que nuevas empresas se instalen allí; en dicho mapa, se detallarán sus principales características dotacionales y de servicios, con la finalidad de realizar actuaciones tendentes a la atracción de empresas del área industrial tanto nacionales como internacionales” ha explicado.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, la puertollanera Isabel Rodríguez, ha tenido una parte importante en este congreso, no se olvidadaba de sus paisamos, puesto que no hace mucho tiempo que trabajaba para el gobierno de CLM antes de dar el paso al panorama nacional. Y no se olvidaba de aquellos que han hecho posible que hoy nuestro poligono campollano y Albacete sean referencia en nuestro país.

Alegrándose de que Albacete (y, dentro de él, ‘Campollano’) sea escenario de este Congreso nacional, durante su intervención el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, ha subrayado que las zonas industriales son “el corazón productivo’ y ‘el sistema circulatorio’ que ‘riega’ de riqueza y de oportunidades los lugares en los que se enclavan y su entorno” y que, además, “son zonas que tienen una excepcional influencia en muchísimas cuestiones allí donde asientan y en el propio idía a día de esa población”, citando realidades cotidianas como “el transporte, la movilidad, la contaminación, los niveles de riqueza, y hasta los tiempos de vida”.

Y por supuesto el Alcalde de nuestra ciudad, Emilio Saez mostraba su orgullo ante nuestras zonas industriales, porque da igual que las llamemos así; poligonos o areas empresasriales, lo importante es que en Albacete 13.000 personas trabajan diariamente en el polígono Campollano. Sáez, ha reclamado una normativa que regule las responsabilidades de los municipios en las áreas industriales que son gestionadas por entidades urbanísticas de conservación.

“Albacete recibe con los brazos abiertos a las 6.000 áreas industriales que conforman Cedaes, y lo hacemos porque somos una ciudad acogedora, de congresos, de ferias, comercial y gastronómica”, ha señalado el alcalde.

“Estamos en el corazón de la mayor área industrial de Castilla-La Mancha, cuyas 1.000 empresas dan trabajo a 13.000 personas”, ha dicho el regidor albacetense en referencia a Campollano, “parque empresarial que ya es un barrio más de la ciudad, y que ya no está gestionado por una entidad urbanística de conservación. Sin embargo, el resto de parques empresariales de Albacete (Romica, Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete y Ajusa) sí tienen entidades urbanísticas de conservación para su gestión, lo que como municipio nos genera una distorsión”.

En este sentido, el consejero de Fomento de la Junta de Comunidades, Nacho Hernando, ha reconocido el éxito que supone que Albacete haya acogido dos importantes congresos en menos de un mes, tras lo que ha subrayado la importancia de la “unidad” para progresar económicamente. En la misma línea se ha manifestado el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, reclamando una normativa que permita el desarrollo industrial en el medio rural a pesar de que no existan conformadas como tales áreas industriales.

Un evento nacional que cuenta con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Albacete, la Diputación Provincial de Albacete, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del patrocinador principal Eiffage Energía.