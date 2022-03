Nuestro protagonista del día se llama Hugo, tiene 8 años y una imaginación que nos deja claro que el futuro literario quedará en buenas manos. A su corta edad ni corto ni perezoso decidió participar en un concurso y hoy ha recogido los frutos de su trabajo.

Con el objetivo de fomentar la lectura entre los primeros lectores, la editorial La Galera convocó un concurso con motivo de la publicación del décimo título de Los Rescatadores Mágicos en el que se les pedía a los jóvenes lectores que inventaran una nueva aventura protagonizada por ellos mismos junto a los protagonistas de la serie.

En este concurso han participado más de un centenar de lectores, quienes han enviado sus historias en diversos formatos (dibujos, relatos, manualidades, etc.) en colaboración en su librería de confianza, encargada de enviar la historia directamente a la editorial. Librerías de toda España han participado en este concurso y la calidad de las historias ha hecho muy complicado el elegir un ganador.

Finalmente, el albaceteño, Hugo Martín, alumno del CEIP Mariano Munera ha sido el ganador del concurso. El pequeño tiene un gran ejemplo en casa, como es el poeta Rubén Martín, y como dicen “de tal palo, tal astilla” porque Hugo encontraba en él, su mejor espejo, como nos ha contado en Cope. “Yo solo solía leer, una vez me fije en mi padre y entonces me gustó mucho...” Pero sería más tarde, y gracias al mágico ´Ratoncito Pérez´ cuando descubrió a los Rescatadores Mágicos, y comenzó una relación prometedora, siendo el folleto que acompañaba este libro el que le animaría a participar en el concurso. “Escribí un poco cada día hasta que lo terminé. Un día al salir del colegio mi padre me dijo que había ganado y entonces todos nos pusimos muy contentos” manifestaba Hugo, con orgullo.

A sí lo confirmaba su madre, María Ángeles, “a Hugo le gustaba mucho leer, y gracias al ´ratoncito Pérez´ descubrió a Los Rescatadores ...Le gustaron mucho los misterios y las aventuras que vivían Zoe, Marina y Lucas”. Tras animarle a participar en el concurso Hugo decidió titular a este cuento: “Los rescatadores mágicos y el volcán de las chucherías”.

En la mañana de este jueves, a las 10.30 en el Auditorio Cultural Casa de La Gineta, nuestro protagonista recibía su premio de las manos de la propia autora, Sabrina Catdoor, un ejemplar del último título de la serie, Los Rescatadores Mágicos 10. El libro prohibido, que llega a las librerías este marzo y en el que Hugo sale como invitado especial de la historia, y un póster firmado por la autora y el ilustrador de la serie, David Sierra. En este póster aparece Hugo ilustrado junto a los protagonistas de Los Rescatadores Mágicos, en el entorno de la librería Popular.

Además, Hugo recibirá también como premio un lote de libros con las últimas novedades de La Galera, animándole así a continuar con la lectura.