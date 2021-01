La hostelería paraliza Albacete con su protesta

Unos dos mil quinientos vehículos según la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo, han participado de esta manifestación motorizada que ha cruzado la capital desde la Avenida de La Mancha, junto a Imaginalia, hasta la Avenida de España.

Los coches, furgonetas y motocicletas se han hecho notar con sus claxon en todo el recorrido, habiendo circulado por la mencionada Avenida de La Mancha, Paseo de la Libertad, Alcalde Conangla, Batalla del Salado y Avenida de España.

Histórica y ruidosa manifestación de la hostelería de Albacete Interminable la cola de vehículos, unos 2.500, que en este miércoles han cruzado la ciudad de Albacete en protesta por su situación

Aunque el recorrido de la protesta finalizaba ante la Sudelegación del Gobierno de España, los manifestantes se han encaminado en su posterior dispersión hacia la calle Ancha por lo que el centro de la ciudad se ha visto colapsado durante más de una hora.

Dado que la manifestación estaba convocada incluso antes de las últimas medidas de Nivel 3 reforzado que entraron ayer en vigor, el enfado y el hastío de estas empresas, unas 3,000 en la provincia, aún ha ido a más, por lo que David Giménez, presidente de la Asociación de hostelería, ha vuelto a insistir en que "no somos los responsables de la expansión del virus y no lo decimos nosotros. Lo único que queremos es poder trabajar y si es imposible o irremediable poder hacerlo, recibir ayudas de este Gobierno que nos viene ahogando desde hace ya más de diez meses".

Apoyo de los distribuidores

Los hosteleros no han estados solos ya que los distribuidores de alimentación y bebidas también han participado con sus camiones y furgonetas o a título particular. Sector importante éste que tal y como ha señalado su presidente, Carlos Laorden "facturaba hasta ahora unos 100 millones de euros en la provincia de Albacete, por lo que hablamos de una parte importante de la economía, algo que desgraciadamente en el futuro seguro que no va a poder seguir igual".