La hostelería de Albacete recibirá mantas polares para los clientes de sus terrazas

En este martes en el que la ciudad de Albacete tiene que cerrar el interior de sus locales durante los próximos diez días, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo ha convocado de urgencia para analizar el impacto de estas medidas en un sector ya muy afectado por la crisis económica que arrastra la pandemia.

El presidente de esta asociación, David Giménez, ha insistido en que se les culpa de la propagación del virus y vienen demostrando que son seguros; en que no llegan las ayudas, ni el apoyo de la confederación de empresarios o sindicatos y de la Junta de Comunidades "nos da buenas palabras y califican como de "ocurrencia" que la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía les haya remitido un comunicado en el que les anuncia el envío de "mantas polares" para aquellos establecimientos que tienen terraza autorizada. Giménez ha añadido al respecto que "no nos dejan utilizar servilleteros, cartas u otros elementos y vamos a tener que desinfectar las mantas de un cliente a otro. Es una falta de respeto y ética para este sector y no hace más que ofendernos".

El presidente de la hostelería albaceteña ha insistido en que estas nuevas medidas "se llevarán por delante a otros muchos compañeros" y añade que:"nos toman el pelo estos políticos y se han cegado con nosotros". A pesar de todo, el máximo reponsable de la hostelería en la provincia ha pedido una reunión inmediata con el alcalde de la ciudad para solicitarle la revisión de estas medidas cada tres días "para poder reabrir lo antes posible". David Giménez ha cerrado su intervención así de drástico: "Va a ser la muerte, la estocada definitiva para el sector, estaremos en nuestra casa, hundidos y arruinados, como este gobierno pretende desde el primer día"