A través de un comunicado aseguran desde la Asociación de Hosteleros, que “Lo que se desprende de los datos ofrecidos , es que los contagios han subido, sobre todo, esta semana, de manera considerable, estando la hostelería cerrada, lo que nos lleva a pensar que esta subida viene provocada por el aumento de las reuniones en privadas y que la hostelería podría ser parte de la solución y no el causante de este aumento. Al igual que les planteamos que mientras que no confinen las localidades , estamos transmitiendo el virus de una localidad a otra de la provincia, pasando de niveles II a niveles III, para luego volver al II y así sucesivamente” .

Desgraciadamente, la Delegación de Sanidad no sabe hacer otra cosa para combatir el covid19, que mantener los niveles III que, principalmente, lo que lleva aparejado es el cierre de la hostelería

“No somos expertos, no podemos hacer valoraciones sanitarias, pero desde luego , valoramos con gran preocupación estas medidas, porque son muchas las localidades de la provincia que han estado en nivel III, otras que lo están, en este momento, y otras que entrarán mientras que la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha no cambia los criterios de actuación”.

Aseguran que, también han hecho oídos sordos a la petición que les plantearon de abrir con un 50% , o de limitar el horario de cierre a una hora más temprana,para todos los establecimientos no esenciales, no solo para la hostelería. No aceptan ninguna propuesta, no sacan ayudas de ningún tipo y les da igual las empresas que cierren o los trabajadores que se vayan al desempleo. Insisten en que están cansados de expresar a través de campañas de comunicación, de manifestaciones, de declaraciones públicas o de solicitudes a las diferentes administraciones que la hostelería y el ocio son la herramienta más eficaz para evitar los botellones y fiestas privadas incontrolables. Pero nadie les escucha. Con cada limitación o cierre, las instituciones han lanzado un mensaje claro a la sociedad: la hostelería es la culpable del aumento de contagios.

Los hosteleros esperan que bajen los contagios, primero por la salud de todos ,y segundo , porque viendo la actitud pasiva y sedentaria de la Dirección General de Salud Pública, no ven que vayan a empatizar con el sector de la hostelería ni que les ayuden a salir de esta crisis, que “se va cobrando empresas cada semana que pasa”.