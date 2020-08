Horacio Llorens, el albaceteño que ha llevado a Virtudes a surcar los cielos a sus 92 años

Hoy queremos que conozcas a un albaceteño que vuela muy muy alto. Hablamos de Horacio Llorens, el albaceteño, que ha ayudado a Virtudes, de 92 años de cumplir su sueño y volar en parapente.

Es pentacampeón del mundo de parapente acrobático, y gracias a él, Virtudes ha cumplido su sueño al surcar los cielos de la mano de Llorens.

La historia se ha desarrollado con las cámaras de Antena 3 como testigos y Virtudes ha reconocido que ese era sueño desde que cumplió los 90 años.Horacio nos confiesa que le sorprendió cuando un día ante las puertas de su asa, Virtudes le comunicaba su deseo de volar. Pero viendo las ganas y el entusiasmo que puso esta mujer, no pudo decirle que no. Por lo que extremo las medias de seguridad y no dudo ni un segundo en ayudar a Virtudes a hacer su sueño realidad.

Llorens: “Fue una experiencia única, vino toda su familia a verla; hijos, nietos, bisnietos. Todo estaban abajo viendo como Virtudes surcaba los cielos”.

Ahora el pentacampeón sigue con su trayectoria profesional en diferentes punto de nuestro país, pero no olvida sus orígenes y nos cuenta que sus primeros pasos se desarrollaron en Chinchilla (Albacete). Y ha querido animar a todos nuestros oyentes a vivir esta experiencia que les ofrece una perspectiva única de nuestro entorno.

