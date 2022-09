Habrá movilizaciones si la patronal no se aviene

Subir salarios en los convenios de CLM, mejorar el SMI y más diálogo desde los Gobiernos nacional y autonómico son las reivindicaciones de CCOO en el nuevo curso político.

El stand ferial de Comisiones Obreras Albacete ha acogido hoy martes un desayuno informativo a cargo de Paco de la Rosa, secretario general de CCOO CLM, y Carmen Juste, secretaria general de CCOO Albacete,

Paco de la Rosa ha preguntado a la patronal “qué no entiende” de la necesidad de que se actualicen los sueldos de trabajadores y trabajadoras cuando los precios suben más del 10%, un aumento que se debe sobre todo al crecimiento de los beneficios empresariales Carmen Juste ha augurado “un otoño intenso” con la pelea del sindicato para conseguir subidas salariales en la negociación de convenios provinciales como el del Metal, Campo, Cuchillería o Vinícolas Albacete, 13 de septiembre de 2022.

Subir los salarios de la gente trabajadora en los convenios colectivos que se negocian en Castilla-La Mancha, dar un nuevo empujón al Salario Mínimo Interprofesional para proteger a quienes menos ganan, y practicar un verdadero diálogo social con los Gobiernos nacional y autonómico son las reivindicaciones con las que Comisiones Obreras Castilla-La Mancha está trabajando en el nuevo curso político, defendiendo una acción política que proteja a las personas y frene la escandalosa subida de precios que está castigando los hogares.

El IPC disparado y los salarios no se elevan

En el día en el que se ha conocido el dato definitivo de Índice de Precios al Consumo de agosto, Paco de la Rosa ha comenzado por este indicador para censurar la “especulación” que está detrás de buena parte de la subida generalizada de precios: “Lamento decir a los empresarios de Albacete y Castilla-La Mancha que, pese a sus quejas el 83% del incremento de los precios tiene que ver con el beneficio empresarial, que se dice pronto”, un motivo más para que los convenios que se negocian y firman en el ámbito de la región empiecen a recoger subidas salariales suficientes.

Paco de la Rosa ha recordado que la propuesta de los sindicatos de clase ante la CEOE para pactar un acuerdo nacional era esa, subidas salariales moderadas con cláusulas de revisión que permitieran a los trabajadores y trabajadoras no perder poder adquisitivo, pero esa propuesta no ha tenido respuesta. “¿Qué es lo que no entiende la patronal, ¿dónde se pierden FEDA o CECAM a la hora de ver que este país vive del consumo?”, ha preguntado De la Rosa, defendiendo que los salarios crezcan cuando hay productos básicos que han subido de coste un 20%.

De la Rosa ha reclamado “corresponsabilidad” en la negociación colectiva a las asociaciones empresariales, porque “no vale solo poner la mano y esperar a que el Gobierno solucione los problemas, exigimos una negociación colectiva corresponsable, con subidas salariales y cláusulas de revisión, porque si no, empobrecemos también a las empresas hasta el punto de que su propia supervivencia estará en juego”.

El secretario general de CCOO CLM ha hablado también de las reformas pendientes en clave nacional, reclamando al Ejecutivo el diálogo con patronal y sindicatos para encontrar medidas que permitan afrontar el futuro más cercano: “No vale hacer las cosas para la gente sin contar con la gente, debe haber un diálogo fluido con los agentes sociales, con sindicatos y patronal, no se puede hacer de otra manera”. Sobre estas negociaciones, Paco de la Rosa ha aludido en particular a la subida comprometida del Salario Mínimo Interprofesional, un punto inaplazable para el sindicato ara proteger a los hogares con salarios más bajos: “Ya hay quien insiste en que subir el SMI será pernicioso para la economía, pero subir el SMI ha permitido ganar 21.000 cotizaciones, ha permitido mejorar el poder de compra, ha reducido el desempleo, y ha conseguido estabilizar el empleo; ha sido un dinamizador de la economía, un soplo de aire fresco para unidades familiares que sobreviven con 1.000 euros”.

La aspiración de CCOO es situar el SMI “al menos en el 60% del salario medio, será la única manera de empezar a paliar la situación que vivimos, con el incremento desmesurado de los precios de hidrocarburos, y los beneficios de empresas energéticas que siguen burlándose de nosotros”, ha criticado el dirigente regional. Paco de la Rosa ha hecho un llamamiento también al Gobierno de Castilla-La Mancha para recurrir al diálogo social y contribuir así a mejorar las condiciones materiales y laborales de la gente: “Aquí se habla mucho de diálogo social, pero no se practica tanto, y en este inicio de curso dicho debe tener un protagonismo; queremos que el diálogo social no solo sea retórica, que sea una realidad; nadie puede hacer política social ni laboral sin los agentes sociales”. En esta materia el sindicato ya ha trasladado al Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha diversas iniciativas que tienen que ver con la igualdad de hombres y mujeres, la digitalización en el mundo del trabajo o el fomento de tiempos de trabajo razonables que permitan a los trabajadores y trabajadoras la conciliación. “Desde el diálogo social podemos y debemos hacer algo, ser capaces de adaptar nuestras empresas al siglo XXI, ha defendido el secretario general del sindicato.

Junto a Paco de la Rosa, la secretaria general de CCOO Albacete,Carmen Juste, ha defendido a su vez los incontestables resultados que las decisiones acordadas en el diálogo social han tenido en los indicadores del mercado de trabajo de la provincia albaceteña: “Los datos demuestran que esta crisis no se ha gestionado como la de 2008, tenemos en la provincia cifras récord de afiliación, nunca antes había tantas personas afiliadas y a jornada completa, 53.990 personas”, casi 17.500 más que en 2014.

Los efectos positivos de la reforma laboral “son claros”, ha dicho Juste, pero ha subrayado los muchos retos pendientes en los que CCOO se emplea, como la brecha de género en el mercado de trabajo, la situación de las personas jóvenes, o la siniestralidad laboral, dado que “este año ha crecido un 14% la accidentalidad en Albacete”. La secretaria general de CCOO Albacete ha mostrado la preocupación del sindicato por “la desigualdad que se genera en las crisis” y “la ralentización que puede producirse” en la economía debido al entorno de crisis energética, con una incertidumbre que “debe tener las respuestas adecuadas, apostar por empleo de calidad”. CCOO

Albacete seguirá en ese trabajo con “un otoño intenso” y una negociación colectiva que pasa en particular por convenios importantes que se abren para 2023, ha explicado Carmen Juste, como el de Metal, el del Campo, Cuchillería y Vinícolas: “Pelearemos las subidas salariales”. La responsable provincial del sindicato ha lanzado también un mensaje a los poderes públicos y en particular al alcalde de la capital: “Aprovechemos los cambios que se producen para cambiar el modelo económico, necesitamos más proyectos empresariales y que no se nos escape ninguna oportunidad”.

CCOO lamenta los cambios para el AVE pero reivindica el ferrocarril tradicional

De la Rosa lamenta los cambios en el AVE Madrid Albacete, ya que no todas las frecuencias finalizan en Atocha, si no que la estación fin de trayecto será Chamartín, lo que puede provocar una desventaja para muchos viajeros, aunque también vendrá bien a otros.

El secretario General de CCOO ha reivindicado el ferrocarril convencional, mas asequible para todos, y además vertebra el territorio evitando la despoblación. En este sentido ha señalado que lineas como la de Madrid. Cuenca. Valencia se esté desmantelando, como ocurre también con la de Madrid- Cartagena.

