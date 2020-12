Gasóleos Sánchez y Murcia se implica en el equipo de rescate del Arca de Noé

La sensibilidad de una empresa como Gasóleos Sánchez y Murcia ha vuelto a quedar patente. Unas veces es el deporte, otras la cultura. Ahora le ha tocado el turno a la protección de la vida. Esta empresa se ha comprometido con la protectora El Arca de Noé para formar parte de su equipo de rescate.

El director de comuncación y márketing, Manuel Murcia lo ha explicado con sus propias palabras:

"En este equipo de voluntarios/as se fragua el inicio de la mayoría de historias únicas y excepcionales que se viven en la Protectora. Son voluntarios/as anónimos/as que arriesgan vidas, dedican todo el tiempo del mundo, con disponibilidad absoluta, sin horarios, en muchas ocasiones en situaciones meteorológicas y ambientales extremas que, con dedicación plena, habilidad única y mucha experiencia recorren, sumando miles de kilómetros, los lugares más recónditos de Albacete para salvar la vida de multitud de animales abandonados, perdidos incluso nacidos en la calle, vidas que penden siempre de un hilo, vidas únicas pero todas condenadas a la muerte en las peores circunstancias, solitarios, enfermos, hambrientos, sedientos, agotados, vagan sin rumbo perdidos luchando solo por sobrevivir y en algunos casos incluso rendidos a su muerte. Seres a los que con su esfuerzo desmedido devuelven a la vida y que pasarán a ser cuidados en el albergue o en casas de acogida hasta llegar a sus nuevos hogares donde les devolverán el amor incondicional, la libertad, el respeto, la dignidad… para siempre.

Su trabajo consiste en responder con inmediatez y no desistir a todos los avisos posibles que se reciben de animales en las calles, campos, carreteras, caminos, en cualquier lugar que puedan estar desatendidos y en peligro. A partir de ahí harán todo lo necesario para poder cogerlos y de esta forma ponerlos a salvo, horas de espera, seguimientos, noches eternas en las que muchos animales utilizan su quietud para moverse a salvo, imágenes espeluznantes, sin sabores, dolor y llanto a veces, pero las más, vidas a salvo.

En esencia valientes, casi temerarios, atrevidos, incansables… por y para salvar vidas de seres inocentes allí donde les reclama cualquier ciudadano, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Autoridades y por supuesto la propia Protectora.

Describen que para ellos/as lo mejor de formar parte del Equipo de Rescates es šcuando los sacas de la calle y los ves a salvoš, šla satisfacción de salvar vidas inocentesš, špoder ayudar a salvar la vida de animales porque la gente abandona perros o gatos a veces sin ser conscientes de que les están condenando a muerte, en el caso de perros y gatos son seres exactamente igual que los que tenemos en casa, valen lo mismo que nuestros perros de casaš.

Nos cuentan que los más duro es šsaber que nunca habrá un finalš, porque nunca rescataran al último animal abandonado, la lucha contra el abandono en este país se divisa interminable si las leyes no cambian y no se aplican. Para todos lo más duro šno llegar a tiempo y recogerlos sin vidaš, explica una voluntaria de rescates šlo peor y más duro es cuando varios animales van juntos y no puedes salvarlos a todos, encontrarlos atropellados en las carreteras o cosas peoresš.

La motivación que les hace estar y seguir la describen como šsaber que esos animales rescatados tienen otra oportunidad y que no volverán a la calleš, šverlos día a día recuperar la confianza en el ser humano y que vuelvan a ser felicesš, šsalvar vidas porque ellos se merecen todoš.

Cada día hacen de su voluntariado un trabajo titánico, una devoción y de ese tesón libre surge su fuerza, se sienten una familia que tiene en común un vínculo fuerte, difícil de superar.

En el acto al que asistieron responsables de la Asociación Protectora de Animales y Plantas el Arca de Noé junto a diez de los voluntarios/as que integran El Equipo de Rescates, Manuel Murcia en nombre de Gasóleos Sánchez y Murcia les hizo entrega de parte de su equipación para facilitar su trabajo y resaltó su agradecimiento al esfuerzo que la Protectora hace por los animales abandonados de la ciudad, al trabajo silencioso y heroico de estos voluntarios y manifestó su voluntad de colaborar y ayudar a mejorar nuestra ciudad en todos sus ámbitos, también ayudando a los animales. El Arca de Noé agradeció su colaboración y ayuda a los animales del albergue que se inició ya durante del año 2019.

Al final de estas palabras que por primera vez pretenden darles visibilidad para reconocer su trabajo, el Equipo de Rescates del Arca de Noé cede de nuevo su protagonismo a los verdaderamente importantes, los animales".