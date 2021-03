Fundación Globalcaja ha sabido reaccionar rápido y bien ante las necesidades que trajo la pandemia

Si este último año que hemos vivido hubiera sido un tiempo normal, el motivo para ensalzar la labor de Fundación Globalcaja en estos momentos sería su apuesta por la cultura, el deporte, la investigación, la educación o las asociaciones sociosanitarias. Tras un año de pandemia, esta institución que preside Herminio Molina ha demostrado su flexibilidad y su rápida reacción ante las circunstancias.

En declaraciones a COPE Albacete con motivo de nuestro 60º aniversario, Molina comenzó recordándonos dos acontecimientos que nos unen. El primero es que en este 2021 se cumplen también 60 años de la fundación de Caja Rural de Albacete, y que dio origen hace una década a Globalcaja, fruto de la fusión de la primera con las cajas rurales de Cuenca y de Ciudad Real. El segundo acontecimiento es que el propio Herminio cumple sesenta años en este 2021 por lo que la celebración es triple.

Adentrándonos en temas referidos a la Fundación que preside, Herminio Molina nos expiica cómo ha sido este último año en el que las circunstancias han obligado a rehacer, reorientar e incrementar el presupuesto: "No ha sido un año fácil para las entidades financieras, el bache ha sido importante, pero en Globalcaja, la matriz de la Fundación, no se ha planteado en ningún momento que la situación supusiera una merma de la financiación. Somos el alma de este tipo de sociedades y hemos intentado por todos los medios que los presupuestos no se hayan visto afectados. De hecho -comenta Molina- ya disponemos de unos fondos propios por lo que si un año la aportación de Globalcaja es menor, podemos utilizarlos".

El presidente de Fundación Globalcaja también nos ha explicado que son muchas las asociaciones que confían en los convenios que tenemos suscritas con ellas y es nuestra prioridad que, especialmente en años como éste, sepan que con nosotros tienen un socio que les ayuda para mantener las actividades".

Sobre las ayudas extraordinarias prestadas a colectivos como el Banco de Alimentos o la Institución Benéfica Sagrado Corazón de Jesús, Molina comenta que "ellos han padecido la pandemia en primera persona y teníamos claro que había que colaborar con estas instituciones que se empeñan en que nadie se quede atrás a pesar de esta crisis que ha traido la pandemia, y si necesitan más ayuda, ahí estaremos. Es ahora cuando hay que ser sensible y demostrarlo".

Otra faceta importante de la Fundación es la cultura y bien sabe Herminio que "la cultura es la que más ha sufrido porque por desgracia han desaparecido las actuaciones, las exposiciones o los concierto, y qué decir del deporte con nuestros circuitos de carreras populares cancelados". En ese sentido y conforme se vayan recuperando esas actividades, Molina explica que "si hay que hacer un esfuerzo adicional cuando se pongan en marcha de nuevo esas actividades, también estaremos porque no queremos que nada se pare".