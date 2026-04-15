Francisco Correoso recorrerá 1.450 km sin parar en bici desde Disneyland París a Albacete por los sueños de niños enfermos

En junio, Francisco Correoso volverá a subirse a la bicicleta para desafiar los límites del cuerpo y la mente en un viaje cargado de memoria y esperanza. Por cuarto año consecutivo, pedaleará 1450 kilómetros sin parar desde Disneyland París hasta Higueruela (Albacete). No se trata solo de un reto deportivo, sino de un homenaje a su hija Carmen y una misión para ayudar a la Fundación Pequeño Deseo, que transforma la vida de niños gravemente enfermos.

El sueño que lo cambió todo

Todo comenzó con el mayor deseo de Carmen: conocer a las princesas Disney. La Fundación Pequeño Deseo, que ha cumplido más de 7700 deseos desde el año 2000, hizo realidad su sueño. Como recuerda su padre, la familia necesitaba un respiro tras casi un año de tratamientos: "Necesitábamos un pequeño paréntesis donde respirar y donde ella se sintiera realmente feliz".

La fundación organizó un encuentro sorpresa con las princesas en un castillo en Valencia, un momento que supuso "un empujón para afrontar los difíciles momentos que todavía nos quedaban por vivir". Ese recuerdo imborrable es la principal motivación de Fran para seguir adelante.

Esa es la única motivación, que otros niños y niñas puedan vivir los momentos que vivió Carmen" Francisco Correoso

“Esa es la única motivación, que otros niños y niñas puedan vivir los momentos que vivió Carmen, y que de alguna forma podamos contribuir a aliviar el sufrimiento que que estos niños y niñas llevan durante mucho tiempo”, explica Correoso. También destaca la importancia para las familias, porque “ver sonreír a los niños, para los padres y los hermanos es un alivio”.

El reto de Carmen

Un desafío físico y mental

La preparación para un desafío de estas magnitudes comienza casi un año antes, con un incremento progresivo de kilómetros. Sin embargo, para Fran, la fuerza mental es la más importante y para ella no hay un entrenamiento específico. "Suelo pensar en mi hija, en mi familia y en todos los niños que ayudamos con con estas iniciativas es más que suficiente para poder afrontar un reto de estas magnitudes", asegura.

Suelo pensar en mi hija, en mi familia y en todos los niños que ayudamos con estas iniciativas" Francisco Correoso

El reto de Carmen 2024

Higueruela se vuelca con la causa

El reto se llevará a cabo del viernes 12 al domingo 14 de junio. Mientras Francisco pedalea sin descanso, en Higueruela la fiesta solidaria no se detiene. Su mujer, su hijo y todo el pueblo se vuelcan organizando actividades para todas las edades, con el objetivo de recaudar fondos y mantener vivo el espíritu del evento.

Aunque el reto es en junio, ya es posible colaborar con la causa. Se pueden realizar donaciones a través de Bizum al 33605 con el concepto "reto de Carmen" o en la plataforma migranodearena.org, buscando "el reto de Carmen Correoso". Porque, como recuerda la iniciativa, a veces un deseo no lo cura todo, pero lo cambia todo.