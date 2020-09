La Fiscalía Provincial archiva la investigación abierta por el confinamiento de temporeros

Finalmente, la fiscalía no observa delito en la gestión del confinamiento de los inmigrantes del asentamiento ilegal en Albacete con un brote de COVID-19.

Por lo tanto, se archivan las diligencias de investigación penal abiertas al Ayuntamiento de Albacete, la subdelegación del Gobierno o la delegación provincial de Sanidad por cómo se llevó a cabo el confinamiento de los temporeros que se encontraban en el asentamiento de la carretera de las Peñas, y las medidas subsiguientes.

Se archivan sin responsabilidad penal para ninguna de las partes, ha señalado el fiscal jefe provincial, Juan Fco Rios por conflicto entre las administraciones generado por la falta de detalle en la orden judicial.

Rios ha reconocido que si bien no se hizo correctamente, al no aislar en pequeños grupos a los temporeros, pero no habrá responsabilidad, situación que espera no vuelva a repetirse.

El fiscal jefe provincial de Albacete, Juan Francisco Ríos Pintado, ha señalado que desde el Ministerio Fiscal de Albacete se han incoado diligencias penales para investigar las circunstancias de la muerte de personas concretas durante la pandemia por COVID-19, habiendo sido diez en total, de las cuales cuatro ya han sido archivadas. El objeto de su estudio es averiguar si "ha habido algún tipo de imprudencia, sea de la residencia o sea del servicio médico", en el fallecimiento de algunas personas.