8 finalistas albaceteños y 15.000 euros en juego

Ya están seleccionados los ocho proyectos finalistas de entre los cuales saldrán los 4 ganadores de esta edición (el primer clasificado obtendrá 6.000 € y los otros tres 3.000 € cada uno).

Se trata de proyectos innovadores, creativos y diferentes. Hoy te presentamos algunos de ellos, han sido los propios finalistas nos han hablado así de sus proyectos:

ADELA. PROYECTO 'RUTUR GYNKANA'

“Tenemos la suerte de vivir en un país con una enorme riqueza cultural y medioambiental, con infinidad de rincones dignos de conocer. Además, especialmente en grandes ciudades, cada vez son más personas las que buscan una escapada al entorno rural o natural.

Existe una gran variedad de vías verdes, rutas de senderismo, de mountain-bike y otras actividades deportivas en directorios de todo tipo, pero vemos que hay pocas rutas pensadas para familias, familias con niños pequeños o que no tengan las cualidades físicas para aguantar largas caminatas.

Además, si no llevas un guía, muchas veces contemplas, pero no llegas a conocer bien el lugar visitado.

Por eso hemos visto necesario que para evolucionar es necesario cambiar el modo de ver las cosas, y aprovechando las bondades de las nuevas tecnologías queremos brindar, a las administraciones públicas o privadas que gestionan los distintos territorios geográficos, la posibilidad de ofrecer una experiencia completa y gratuita a sus visitantes, donde poder mostrarles parajes, monumentos, plazas y los lugares más recónditos, facilitándoles información de calidad sobre cada uno de esos sitios, con gráficos y vídeos, con su historia y curiosidades que, muchas veces, solo conocen los lugareños, además de apostar por el fomento de la economía local y obtener datos de interés para conocer mejor al público que reciben.

¿Cómo? Gammificando la experiencia, a través de una ginkana interactiva accesible gratuitamente en App Rutur Ginkana. La curiosidad, agudiza el ingenio y la mecánica de los juegos en los viajes incentiva el aprendizaje.

A través de la app el visitante irá descubriendo hitos significativos de la cultura o el entorno natural de la zona, invitándole a la interacción con el entorno y el conocimiento del mismo ofreciéndole recomendaciones para visitar otros lugares de interés, como museos, parques arqueológicos …. Al finalizar la ginkana obtendrá puntos que podrá canjear por productos o servicios en establecimientos de la zona, restaurantes, alojamientos rurales, tiendas de artesanía, empresas de turismo activo, … con lo que conseguimos que la experiencia sea completa.”



CÉSAR. PROYECTO 'ALINEO'

“Alineo es un solución de ortodoncia invisible rentable y segura. Pero sobre todo, nos define agilidad y cercanía. Dirigido a clínicas dentales y ortodoncistas.

Rentable ya que nuestros precios son cerrados y sin sorpresas. Los doctores paan únicamente por lo alineadores que necesitan. No están comprometidos a un número específico de casos. Le aseguramos el mejor precio desde el primer tratamiento.

Por otra parte, hablamos de agilidad, con tiempos de entrega cortos, además de la tranquilidad de saber que estamos cerca, donde las incidencias del día a día, sean resueltas de forma inmediata.”



YOLANDA. PROYECTO 'CONECTANDO TALENTO'

“Yolanda Muñoz “Conectando Talento” nace con el sueño y propósito de ser un referente en el sector de la Consultoría de Talento en toda la región.

Hoy en día, todas las empresas quieren incorporar y conectar el mejor talento en sus compañías, por ello, nuestra propuesta de valor va muy unida a nuestro propósito y motivación como empresa.

Por un lado, ofrecer a las Empresas Servicios de Consultoría, Atracción y Selección de Talento totalmente personalizados, donde desde la cercanía y experiencia de más de 15 años en la gestión de personas, trabajaremos excelencia y calidad con la aplicación de una metodología de trabajo de éxito, la mejor tecnología del mercado, y todo ello aquí, junto a ellos.

Por otro lado, garantizaremos el éxito en la selección y atracción de talento, yendo un paso más allá dentro de nuestros procesos y proyectos, aplicando la Selección por Valores, como parte fundamental de nuestra metodología de trabajo. Nuestro reto, es encontrar los candidatos que mejor se adapten a los perfiles que nuestros clientes necesitan, no sólo con relación a habilidades, conocimientos y experiencia, sino también que tengan un encaje con la cultura y valores de propia compañía.

Este proyecto cuenta con el propósito de dejar huella en la sociedad materia de empleabilidad, por qué generaremos acciones y sinergias que vinculen educación, talento y empresa, abordando temas que hoy nos preocupan a todos y que son importantes para un futurejot.

Conectamos Talento para Construir Futuro junto a ti.

¿Conectamos?”



NURIA. PROYECTO 'MALDITA DIETA'

“En Maldita Dieta hemos fusionado la psicología y la nutrición para acompañar a personas que quieren controlar lo que comen, pero no lo consiguen, y que, además, saben que otra dieta más no es lo que necesitan porque ya las han probado todas y siguen sin encontrar la estabilidad que quieren. Para cubrir esa necesidad, en Maldita Dieta les enseñamos herramientas psicológicas que les ayudarán a poder gestionar sus emociones y sus pensamientos. Este trabajo psicológico se realiza en torno a 6 herramientas clave, lo cual hace que el tratamiento no se alargue en el tiempo y puedan empezar a ver resultados desde las primeras sesiones. Todo ello, claro está, acompañado de un trabajo nutricional que les permita empezar a disfrutar de una alimentación flexible y sin culpas.

Este trabajo lo realizamos con sesiones individuales presenciales en Albacete y con sesiones online para poder llegar a cualquier persona interesada. Además, realizamos sesiones grupales para que entre los pacientes compartan sus experiencias y puedan apoyarse entre ellos.

En resumen, que ofrecemos un método completamente innovador y muy eficiente para que nuestros pacientes puedan disfrutar de lo que comen, de llevar una vida saludable y de conseguir sus objetivos. Si quieres más información búscanos en Instagram (Nuria Naler y/o Daniel Monare) o permanece atento en www.malditadieta.es (web en construcción)”

La clausura está prevista para el día 26 de noviembre y entonces se conocerá el ganador de la edición, con 6.000 euros de premio.