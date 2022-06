Fin a los premios del XXVII Concurso de Dibujo Ecológico de COPE Albacete

Como te venimos contando a lo largo de las últimas semanas después de haber recibido más de 3.000 láminas de 22 colegios de Primaria de la capital, el jurado eligió a sus ganadores, que han sido los siguientes:

Milena Monsalve Resa de 3º del Colegio Benjamín Palencia, Inés de la Rosa Auñón, de 4º del Colegio Azorín, Jimena Alarcón Palencia, de quinto del Santo Ángel y Abel Molina Espinar, de sexto curso del Colegio Azorín.Y Santiago Moreno del CEE Eloy Camino.

Los premios son iguales para 3º, 4º, 5º y 6º y consisten en una tarjeta regalo del Corte Ingles con 100 € de Saldo.

El premio para la Categoría de EE y/o TEA consiste en un pack de entradas para la Ciudad de la Artes y las Ciencias, que incluye la de alumno y sus padres o tutores, que entrega la empresa INGETEAM.

En la sede de INGETAM, conocimos a Santiago Moreno, un joven creativo y risueño, quien nos contaba la idea de su dibujo “me he ilustrado en el mar Pacífico de los peces, como los peces hacen vida de peces, me he ilustrado en el mar”.

El joven insiste en la importancia de cuidar el medio ambiente y estar concienciados con el entorno.

Audio





Ingeteam apuesta por este concurso también de forma interna

Ingeteam está plenamente implicado en el desarrollo de este concurso y apuesta por este proyecto en el que ya participan incluso hijos e hijas de ganadores de hace años. El concurso traspasa generaciones y eso es debido en parte a la implicación de estas empresas.

Un claro ejemplo lo vemos con Sofía, responsable de comunicación de Ingeteam en Albacete, quien nos visita en Cope y nos cuenta que hace años ella participo en este concurso en su colegio y ahora, 15 años más tarde, ha formado parte del jurado.

La empresa, que tiene tan arraigado este concurso decidió lanzar unos premios internos de dibujo ecológico entre sus 4.000 trabajadores y es ahí, donde conocemos a nuestra siguiente protagonista, Paula, de 5 años, quien a su corta edad tiene muy interiorizado conceptos como: placas solares, energías renovables, huertos, molinos. Y un largo etcétera, que la pequeña supo plasmar en su dibujo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio





Abel Molina, uno de los ganadores del Colegio Azorín

Nuestra último premiado, Abel Molina, no pudo acompañarnos en la entrega de premios realizada en el Corte Ingles de la capital, por estar de viaje.

Por ello, semanas después el joven visitó los estudios de Cope Albacete para contarnos el porqué de su dibujo. Y lo cierto es que nos deja muy sorprendidos con su explicación, puesto que a su corta edad supo ilustrar en esta lámina los edificios más emblemáticos de la ciudad, así como ilustrarlo bajo una pequeña leyenda, que marcaba los colores de la Agenda 2030.

Audio





Estamos seguros de cualquiera de los participante conseguirá todo lo que se proponga en su futuro. ¡A por ello, chic@s!