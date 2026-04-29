Ferimotor y Expomoto llegan por primera vez al Recinto Ferial de Albacete en una edición histórica
El gran evento del motor reúne casi 50 marcas de coches y 25 de motos con el impulso de Ayuntamiento, Diputación y Junta, en una cita clave para la economía, la innovación y el turismo de la ciudad
Albacete -
La ciudad de Albacete se prepara para vivir una edición histórica de la XXVI Feria del Automóvil Nuevo, Usado y de Ocasión, Ferimotor, que se celebrará del 7 al 10 de mayo de 2026 en el Recinto Ferial, en pleno centro urbano, en un movimiento que marca un antes y un después en la trayectoria del certamen.
El alcalde, Manuel Serrano, ha mostrado su pleno respaldo al sector del motor y ha asegurado que esta edición “será un éxito rotundo que avalará su traslado histórico al Recinto Ferial”, destacando que esta decisión refuerza el papel de Albacete como ciudad ferial y dinamizadora de sectores estratégicos.
🤝 UNIDAD INSTITUCIONAL: AYUNTAMIENTO, DIPUTACIÓN Y JUNTA
La presentación del evento ha contado con la participación del propio alcalde, el diputado provincial de Medio Ambiente, José Antonio Gómez, y el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades, Nicolás Merino, además de representantes del sector como APRECA.
Desde las instituciones se ha coincidido en destacar el carácter estratégico del sector del automóvil, que representa entre el 8% y el 10% del PIB nacional, y su especial relevancia en Albacete, donde existen más de 850 talleres, convirtiéndose en un motor clave de empleo, actividad económica y fijación de población en el medio rural.
🏛️ LA DIPUTACIÓN: CRECIMIENTO, EXPOMOTO Y DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
El diputado provincial José Antonio Gómez ha subrayado que Ferimotor se consolida como un evento de referencia dentro del calendario de la Institución Ferial de Albacete (IFAB), destacando su crecimiento y su capacidad de atraer público y negocio.
Ha señalado como elementos clave de esta edición:
Además, ha remarcado el esfuerzo conjunto de la IFAB y APRECA para consolidar una feria que genera oportunidades comerciales, relaciones empresariales y dinamización económica.
🚗🏍️ LA JUNTA DESTACA EL MOTOR ECONÓMICO Y LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Por su parte, el delegado provincial de la Junta de Castilla-La Mancha, Nicolás Merino, ha puesto en valor la importancia estratégica del sector del automóvil en la economía regional y nacional.
Ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha, liderado por Emiliano García-Page, mantiene ayudas directas tanto para empresarios como para compradores, con el objetivo de facilitar la transición hacia vehículos más eficientes y con menor huella de carbono.
También ha destacado el papel del sector en la provincia, no solo por su peso económico, sino por su impacto social, especialmente en el mantenimiento de la actividad en el medio rural y la lucha contra el reto demográfico.
📍 FERIMOTOR Y EXPOMOTO: MÁS GRANDES QUE NUNCA
Esta edición reunirá:
Como gran novedad, la I Feria Expomoto ocupará íntegramente el anillo intermedio del Recinto Ferial, consolidando el protagonismo del sector de la motocicleta.
🎯 El objetivo es claro: ampliar públicos, generar más actividad económica y ofrecer una experiencia más completa para visitantes y profesionales.
📚 ACTIVIDADES, CULTURA Y MOTOR PARA TODOS
Ferimotor 2026 contará con un amplio programa paralelo que incluye:
Todo ello con el objetivo de acercar el mundo del motor a la ciudadanía desde una perspectiva formativa, divulgativa y lúdica.
💼 UNA FERIA CON IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL
Manuel Serrano ha destacado que el Recinto Ferial permitirá recuperar su “uso comercial histórico”, reforzando la actividad económica de la ciudad y consolidando su papel como espacio dinamizador durante todo el año.
Asimismo, ha subrayado que la colaboración público-privada entre Ayuntamiento, Diputación, Junta y el tejido empresarial es clave para el éxito del evento y para consolidar la “Marca Albacete” como sinónimo de calidad y dinamismo.
🤝 COMPROMISO SOCIAL
Ferimotor mantiene además su vertiente solidaria: APRECA destinará parte de las ventas a AFANION, reforzando el compromiso del sector con las causas sociales.
🎟️ INFORMACIÓN PRÁCTICA
🚀 En definitiva, Ferimotor 2026 se consolida como un gran proyecto de ciudad, fruto de la colaboración institucional entre Ayuntamiento, Diputación y Junta de Castilla-La Mancha, y como una de las citas más importantes del motor en el interior peninsular.