FEDA hace una llamamiento a la unidad para salir de lo que se nos viene encima

FEDA ha lanzado una campaña dirigida a los empresarios y autónomos, a las asociaciones sectoriales e intersectoriales, para reforzar la unidad de acción de todos y que lleva por lema “juntos y juntas en el presente, para reconstruir el futuro”.

Es un llamamiento para Albacete y provincia, confiando en que la labor de reconstrucción de la economía y el tejido empresarial de Albacete se pueda empezar a gestionar de forma inmediata, una vez levantado el estado de alarma y uniendo fuerzas.

Artemio Pérez: "Los datos de esta EPA no son más que la patita del lobo de lo que nos viene" El presidente de los empresarios pide unidad máxima para salir de la crisis y se muestra crítico con la actuación de los políticos en gobierno y oposición

Aprovechando este llamamiento a la unidad, la puesta en marcha de la atención personal en la sede de la Confederación de Empresarios y los malos datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del año, en COPE Albacete hemos charlado con Artemio Pérez Alfaro. En esta conversación el arranque han sido los 8.000 desempleados más que tiene la provincia hasta el 31 de marzo. el máximo responsable de los empresarios de la provincia ha sido claro al afirmar que "son solo la punta de la patita del lobo. Lo que nos viene encima se verá un poco más en los datos de julio y de forma clara en los que conozcamos a final de año".

Artemio Pérez no es pesimista, pero sí reconoce que en estos momentos el peor enemigo es el miedo "A los ciudadanos nos tienen que dar seguridad y conocer cómo está la situación, pero tenemos que salir a la calle con precaución y prevención, pero no con miedo".

Pérez es claro y apunta en dos sentidos a la hora de recuperar la situación económica que se nos está generando con esta pandemia: "de un lado los gobiernos nos tienen que poner los intrumentos necesarios para que los empresarios puedan volver a abril las persianas de sus empresas y los ciudadanos tienen que mirar a las empresas más cercanas a la hora de gastar su dinero a partir de ahora".

Y sobre la gestión política de esta crisis, Artemio ha indicado que "la clase política que tenemos y no me ha sorprendido nada. Sí creo que no es el momento de pedir responsabilidades. A nivel nacional -ha añadido- sí se están viendo algunos políticos que han aprovechado para poner los muertos encima de la mesa y pedir responsabilidades. No hay que ponerlos encima de la mesa para hacer política". Preguntado sobre si hay algo que se haya hecho bien, Pérez ha comentado que "me hubiera gustado que la gestión se hubiera hecho como en Alemania, pero Merkel, que ha salido fortalecida de esta crisis es científica y aquí nuestros políticos no tienen esa preparación".