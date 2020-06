FEDA se compromete con los efectos del COVID 19

En el día en que hemos conocido los datos del desempleo del mes de junio en la provincia (1.275 menos), el presidente de FEDA, Artemio Pérez, nos ha explicado que "los datos de la realidad que nos deja la pandemia serán los de junio, los que tengan ya a los trabajadores fuera de los ERTES". Sobre el comportamiento de las cifras por sectores, Pérez nos ha contado que "Industria y Construcción superan al Comercio y eso significa que la recuperación en este sector es muy lenta"

El máximo responsable de la patronal albaceteña ha pasado casi de puntillas sobre la posible derogación de la reforma laboral "no sería bueno-ha dicho-", pero ha pedido a las distintas administraciones que no prometan lo que no pueden cumplir, "porque el dinero que se compromete en la mayoría de los casos es el maná de Europa, que va a llegar con 140.000 millones de euros y todo el mundo quiere administrar el maná". Artemio también tiene claro que ese maná llegará con condiciones "y lo tendrán que pagar nuestros hijos en los próximos años, de eso no cabe la menor duda.

En otro orden de cosas, no podíamos dejar pasar la oportunidad de conocer el motivo de que FEDA haya lanzado un Crowfunding solidario para el apoyo a los colectivos más vulnerables y la investigación.

Así, con el objetivo de poder ayudar a la población de la provincia de Albacete que más lo necesitan, FEDA quiere apoyar a las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan a nivel local conocedoras de la difícil situación que atraviesan las familias y una institución como la UCLM que luchan contra la propagación del virus. Gracias a la iniciativa de FEDA, se pretende promover la recaudación de fondos entre sus asociaciones, pymes, autónomos y cualquier particular que lo desee a beneficio de las siguientes organizaciones: Banco de Alimentos de Albacete, Cáritas Diocesana Albacete, Cruz Roja Albacete y Universidad de Castilla-La Mancha

El objetivo marcado para cada organización/ institución es de 3.000 euros, sumando una cantidad global de 12.000 euros con lo que las organizaciones podrán abastecer las necesidades básicas de las familias a través de alimentos, productos de higiene o elementos para el ahorro energético en sus casas, que les permitan afrontar la disminución de sus ingresos. Asimismo, con este importe la UCLM podría realizar la extracción de ARN, paso previo para la detección del COVId-19 para pacientes del Hospital Universitario de Albacete.

Las donaciones se realizarán a través de la plataforma goteo.org dentro de su canal #coronaZero, procurando que el impacto de la acción sea más amplio y se incentive la Responsabilidad Social Empresarial de las empresas y autónomos asociados a FEDA, así como de todo el sector empresarial de Albacete y la sociedad en general. Toda la información de la campaña se encuentra disponible a través de la página web de FEDA, donde se puede acceder a la plataforma de donaciones: https://www.feda.es/crowdfunding