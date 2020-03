Éxito rotundo en el MIR, EIR y FIR, en Albacete

Basándose en las listas provisionales ofrecidas por el Ministerio de Sanidad, esta misma mañana el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado junto con los decanos de las Facultades de Medicina, Alino Martínez y José Martínez; el primero de la de Ciudad Real y el segundo de Albacete y también con Carmen Ortega, la vicedecana de la Facultad de Enfermería de Albacete, han hecho públicos detalles sobre los excelentes resultados de sus alumnos.

Antes de desglosar especialidades, cabe destacar que en el territorio español se han ofrecido 7.512 plazas para las más de 14.000 personas presentadas, lo que equivaldría a una plaza por cada dos personas.

MIR

La Facultad de Medicina de Albacete presentó a 100 egresados, de los cuales 87 han aprobado el examen. El decano de esta facultad, José Martínez ha querido añadir que la mitad de los aprobados se encuentra entre los 2.000 primeros, entre los 1.500 con mejores notas hay 40 alumnos albaceteños y 18 entre los primeros.

También ha estado presente el decano de la Facultad de Medicina de Ciudad Real Alino Martínez y ha afirmado que de ésta se han presentado 51 alumnos y han aprobado 50.

EIR

Carmen Ortega, vicedecana de la Facultad de Enfermería de Albacete ha detallado que una plaza EIR es más complicada de conseguir, pues de cada cincuenta alumnos saldría una plaza. Aun así, los resultados han sido muy buenos; entre los 500 primeros hay 15 albaceteños y entre los 200, nueve.

FIR

Sobre esta especialidad se ofertaron 270 plazas a nivel nacional, aunque no es un examen muy recurrido, han sido siete albaceteños quienes han aprobado.

Polémica coronavirus

En la jornada de ayer miércoles, hubo una polémica sobre las prácticas que realizan los alumnos de enfermería y medicina en el Hospital General Universitario. Desde la Consejería de Sanidad se difundió el mensaje de recomendación sobre los alumnos que estuvieran realizando sus prácticas en zonas de riesgo como puede ser UCI, Urgencias, quirófano o plantas de contagiados por el coronavirus.

Carmen Ortega, vicedecana de la Facultad de Enfermería de Albacete ha asegurado que "se ponen nerviosos en diferentes sectores y tomaron la determinación desde la gerencia del Hospital de que no hubiera alumnos en ninguna de las plantas". Cuando la facultad se enteró, ya habían sacado a los laumnos de sus prácticas. Ortega ha añadido que "las personas competentes, las que están debatiendo no han recomendado eso y que no eran quién para prescindir de los alumnos en según qué áreas". Por la tarde, se informó que los alumnos que no estuveran rotando por zonas de riesgo, podrían continuar sus prácticas. Son medidas de contención que se van tomando y se toman "según como avance y se estudie el caso".