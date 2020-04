Ante esta situación, en la que cada comunidad ha actuado por libre, ANPE lamenta la falta de liderazgo y coordinación del Ministerio de Educación, al no conseguir criterios unificados para todas las CCAA, y considera inadmisible que el ministerio y las comunidades autónomas no hayan consensuado una posición y en consecuencia la decisión haya recaído en cada comunidad.

Desde ANPE se ha defendido desde un primer momento, que debía ser el Gobierno nacional, en virtud de las competencias que le otorga el RD del estado de alarma el que decidiera, con el asesoramiento del comité técnico de la COVID-19, sobre el aplazamiento o no de las pruebas.

ANPE exigirá que a la oferta de empleo público del año que viene en Enseñanzas Medias, se le sumen todas las plazas de reposición y estabilización que se generen durante este tiempo de aplazamiento.

Además, para ANPE este aplazamiento no debe afectar a la oferta de empleo público del Cuerpo de Maestros, inicialmente prevista para el mismo año 2021. Ya que una vez superada está grave crisis y garantizada la salud de todos los aspirantes, no hay excusa para no convocarlas ya que se debe mantener el objetivo de reducir al mínimo la tasa de interinidad en los centros educativos, para dotar de estabilidad a las plantillas docentes y garantizar así la continuidad y calidad de los proyectos educativos en beneficio de la comunidad educativa.