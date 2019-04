La fiebre de Juego de Tronos llega a las aulas de la Escuela de Ingenieros de Albacete

Si hay una verdad absoluta entre los aficionados de la series es que Juego de Tronos es la serie del momento. Desde su estreno, la ficción medieval-fantástica ha arrastrado una multitud de audiencia que han convertido cada estreno de capítulo en uno de los acontecimientos del año. La serie de la plataforma de pago HBO ha roto todos los records de audiencia, de marketing y también en piratería.

Juego de Tronos ha vuelto a boca de todo el mundo y las marquesinas de todo el país porque el próximo lunes 15 de abril se estrena su octava y última temporada. Las expectativas están en todo lo alto, y los fans casi con desesperación los capítulos que desvelen el final que le espera a 'Poniente'. Toda esta atención medíatica la ha aprovechado Virgilio Gómez-Rubio, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Albacete para llamar la atención de sus alumnos.

Gómez-Rubio planteo a sus alumnos un examen de Estadística con enunciados insipirados en Juego de Tronos. Los futuros ingenieros tuvieron que resolver problemas donde los protagonistas eran los Lannister, los Tyrell, la Guardía de la Noche o el fuego Valyrio de los dragones de la Khaleesi. En palabras del docente la intención era captar la atención de sus estudiantes y que lograran comprender que la estadística es aplicable a las más diversas facetas de la vida: "Los problemas tienen la misma base que los que se van a encontrar como ingenieros industriales, pero la idea es llamarles la atención y que vean que los métodos son los mismos, independientemente del contexto", termina de señalar el profesor de la UCLM.

Los alumnos han recibido con los brazos abiertos esta nueva forma de intentar motivar por parte de este profesor. Esto se ha visto reflejado cuando Gómez-Rubio en su Twitter personal ha difundido los enunciados de la prueba. Los comentarios positivos no han tardado en aparecer y el examen no ha tardado en convertirse en viral en la red del 'pajarito azul'.

Cabe recordar que no es la primera vez que una serie inspira un examen en la Universidad de Castilla-La Mancha. Antes 'El Señor de los Anillos' en Derecho, y 'Breaking Bad' en Farmacia habían complicado la vida de muchos alumnos de la universidad regional. No sabemos si estos alumnos habrán conseguido sentarse en el Trono de Hierro de la Estadística, lo que si es claro, es que este examen no lo van a olvidar en mucho tiempo.