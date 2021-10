La campaña del azafrán está a la vuelta de la esquina

Un fruto que nos hace ser referencia a nivel nacional e internacional, conocido como el mejor azafrán del mundo, en nuestras 5 provincias, pero donde Albacete destaca de forma significativa, como ha destcado el delegado de la junta en Albacete es Pedro Antonio Ruiz Santos.

Además, este año las previsiones son optimistas, y para que te pongas en situación... El año 2018, fue de los mejores que se recuerdan en cuanto a producción con 629 kilos, que contrastan con los 491 kilos del pasado año. Sobre la previsión de este año se ha pronunciado el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen ´Azafran de la Mancha´, Carlos Enrique Férnandez, "estimaos que puede rondan los 560- 700 kilos, si hacemos una media podemos rondas los 600-650 kilos para esta campaña".

Y si hablamos de 3.500-4000euros por kilos de azafrán, tu mismo puedes hacer los cálculos.

El mejor azafrán del mundo



Por otra parte, el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos ha calificado el azafrán de la DO “La Mancha” como “el mejor azafrán del mundo” y ha apuntado que Castilla-La Mancha “lidera el ranking de producción de toda España”.



Con respecto a la provincia de Albacete, el representante del Gobierno del presidente Emiliano García-Page también ha subrayado que Albacete es la que mayor producción concentra con entre el 75 y el 77 por ciento de la producción nacional. Un cultivo que se concentra principalmente en localidades albaceteñas como Albacete capital, Lezuza, Minaya, Munera, Villarrobledo o Tobarra.



En concreto, la Comunidad Autónoma cuenta con 138,60 hectáreas, según la SGA 2021, de las que 72 pertenecen a la provincia de Albacete. Cuenca aglutina 38,55 hectáreas, Toledo 21,28 hectáreas; Ciudad Real 6,29 y Guadalajara un 0,25.



Alianza de la Junta de Comunidades con la DO “Azafrán de La Mancha”



El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado que este apoyo a la DO “Azafrán de La Mancha” a través de la “protección” y ha resaltado que esta DO fue creada mediante la Orden de 1999 y reconocida a nivel europeo en 2001.



Finalmente, el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos ha resaltado que la DO “Azafrán de La Mancha”, “no sólo es una imagen tradicional y cultural, sino un emblema para esta tierra” y ha descrito a este sector como “potente, complementario, ejemplo de una agricultura cuantitativa y cualitativa”, trasladando nuevamente el apoyo con el que cuenta del Gobierno regional”.