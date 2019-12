Esta semana comienzan las obras de urbanización del Sector 10, en el que se construirán 580 viviendas

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Roberto Tejada, informó que el próximo jueves comenzarán las obras de urbanización del Sector 10, que contemplan la construcción de 580 viviendas, de las que 218 serán de Protección Oficial, 180 se corresponderán con viviendas de Precio Tasado y 182 de régimen libre.

Estas obras implican, expuso Roberto Tejada, que “después de nueve años y medio, que han transcurrido desde la finalización del sector uno, Albacete vuelve a tener un barrio nuevo en obras, que va a nacer en la zona sureste de la ciudad, con el desarrollo del sector 10”.

El proyecto de actuación sobre el sector 10, que tiene una extensión que supera los 156.000 metros cuadrados, se ha estructurado en dos fases. La primera de ellas, con una superficie total de 98.300 metros cuadrados, es la que comenzará a desarrollarse el próximo jueves y contempla, tal y como precisó el responsable municipal de Urbanismo y Vivienda, la construcción de un total de 580 viviendas.

La promoción de estas viviendas, informó Tejada, correrá a cargo de la empresa pública municipal Urvial, que construirá 345; ADIF, que asumirá la construcción de 114; y la iniciativa privada, que construirá 121. Asimismo, Roberto Tejada expresó que el Ayuntamiento está dispuesto a alcanzar alguna fórmula de acuerdo con ADIF, para desarrollar también a través de URVIAL las 114 viviendas que le corresponde promover a esta entidad pública estatal.

Estos datos implican, prosiguió Roberto Tejada, que más del 60% de las viviendas que se construyan serán de titularidad municipal y 218 de ellas se corresponderán con viviendas de Protección Oficial, 180 serán viviendas de Precio Tasado y las 182 restantes, de régimen libre.

“Una de las virtudes de este nuevo sector del PGOU, que data de 1999, es que vamos a disponer de 14.200 metros más de suelo dotacional, de los que 9.600 tendrán una finalidad docente”, subrayó Roberto Tejada, que añadió que esta opción, disponer de 9.600 metros cuadrados de suelo para equipamiento dotacional docente, permitiría ponerlo a disposición de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que en el futuro, estudie ampliar el actual colegio ubicado en la zona, el Colegio de ‘La Paz’, o la construcción de un nuevo IESO.

El Sector 10 se halla situado al este del casco urbano de la ciudad de Albacete, entre los barrios de la Estrella, La Milagrosa, las vías férreas y el Sector 24 del Plan de Ordenación Municipal.

Esta primera fase será desarrollada por la empresa constructora Dragados S.A., tendrá un plazo de ejecución de 10 meses y un presupuesto de 4.345.269 euros, con el que se urbanizará el terreno comprendido entre los viales ya en uso, la c/ San Pedro, la continuación de la c/ Juan Pacheco y la prolongación de la c/ Almansa. Esta primera fase de la actuación también contempla la adecuación de tres zonas verdes, con un total de 24.400 metros cuadrados.

En este punto, el concejal de Urbanismo y Vivienda informó de las características técnicas de las obras, que contemplan la implantación de la totalidad de los servicios urbanos y la pavimentación completa de viarios, incluyendo la red de suministro de agua potable, la recogida de aguas pluviales y residuales de manera segregada, el suministro eléctrico, el alumbrado público, el riego de zonas verdes, el suministro de gas, la red de telecomunicaciones y la señalización vertical y horizontal de viales.

Por último, Roberto Tejada avanzó que la segunda fase de las obras de urbanización del Sector 10 está previsto que den comienzo en el año 2021, tendrán un presupuesto de adjudicación de 2.009.782 euros, para actuar sobre una superficie de 57.800 metros cuadrados, en los que se construirán 158 viviendas más con algún grado de protección, además de contemplar las cesiones de equipamiento y zonas verdes correspondientes.