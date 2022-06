Esta mañana la “XIV Marcha por la Igualdad” ha inundado las calles de la capital

Tras dos años ‘en blanco’ por la pandemia, se ha retomado ´La marcha por la igualdad´ para sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de luchar por la igualdad real y efectiva de todas las personas en todos los ámbitos de la vida.

Una igualdad que según el presidente de la Diputación, Santi Cabañero, debe empezar por la eliminación de ciertas palabras en el ámbito político.

Acompañado por el propio alcalde de Albacete, Emilio Sáez; el delegado provincial de la JCCM, Pedro Antonio Ruiz Santos; y diferentes representantes tanto de las Administraciones (local, provincial y regional) como del tercer sector albacetense, Cabañero ha felicitado expresamente al primer edil por no haber hecho esperar más esta ansiada marcha que, tras la crisis sanitaria, regresa “plena, reivindicativa, cargada de fuerza y de mensaje, y total y rotundamente respaldada”.

Respaldo, ha subrayado, tanto de la ciudadanía como de los colectivos que conforman el tejido asociativo; pero también de las instituciones de todos los ámbitos porque, como ha subrayado junto a la diputada de Servicios Sociales, Juani García, “cuando de trabajar por la igualdad se trata, no hay concesiones: la unión, la colaboración y la educación son pilares fundamentales”.

Parafraseando al vicepresidente de la Diputación, Juanra Amores, Cabañero ha reflexionado sobre cómo hasta que no nos vemos en primera persona en la piel de quien en un momento determinado de su vida se encuentra con algún tipo de discapacidad, no somo plenamente conscientes de las dificultades a las que debe enfrentarse, ni de cómo las cosas más ‘usuales’ para cualquiera, se les tornan un verdadero reto.

Colectivos como AMIAB, AFAEPS y COCEMFE han estado presentes, y los propios protagonistas nos contaban lo que supone para ellos esta marcha.

Una vez más, nos enseñan que no necesitan compasión del entorno, sino otras actitudes que seguro que cualquier persona puede darles;naturalidad, cariño, comprensión y respeto.





Cabañero aboga por seguir combatiendo la desigualdad “con recursos, con políticas, con presupuesto, desde el Boletín Oficial de la Provincia y el Diario Oficial de la región; y también con el lenguaje”

Por eso, coincidiendo plenamente con el lema de esta XIV marcha, ‘En Igualdad, el sentido común es lo que cuenta’, el presidente provincial ha añadido que “también cuentan los recursos, las políticas y las iniciativas para derribar barreras”, cuestiones en las que son decisivas “las administraciones públicas, de la mano del tejido asociativo que tan bien nos guía y nos marca el camino, dirigiéndonos hacia donde podemos ser más certeros y eficaces…”.

Apelando a seguir derribando los obstáculos a los que se han de enfrentar las personas que sufren alguna discapacidad, Santi Cabañero se ha referido tanto a las barreras físicas como a las mentales que le ponemos enfrente a diario. Así, ha lamentado que muchas veces sea más sencillo ‘salvar’ o quitar un escalón, que esquivar “el golpe que da a toda la sociedad” quien se empeña en impedir que la Constitución elimine la palabra ‘disminuido’ para referirse a quienes sufren discapacidad; o cuando, desde la propia política, hay quien se cree tan superior como para dirigirse a una persona con discapacidad ‘como si fuera una persona normal’. “Y no: son esas situaciones las que no son normales y las que, también de la mano de la sociedad articulada, debemos seguir combatiendo; como decía: con recursos, con políticas, con presupuesto, desde el Boletín Oficial de la Provincia y el Diario Oficial de la región; y también con el lenguaje (que, como decía el profesor Lázaro Carreter, no solo informa, sino que también da forma al mundo…)”, ha reiterado..

Por eso, subrayando que nuestro mundo, nuestro país, nuestra región, nuestras ciudades y nuestros pueblos “son mejores integrando, derribando barreras y universalizándose”, ha reiterado su felicitación al Ayuntamiento por haber impulsado este día especial en su momento, y por no haber dejado pasar más tiempo para retomarlo dando ejemplo, además, de un compromiso que, ha subrayado “es efectivo en el resto de pueblos de esta provincia” a quienes ha asegurado representar con orgullo en esta marcha.

Cabañero elogia el compromiso de los Ayuntamientos de la provincia con la accesibilidad

“Porque todas las localidades tienen en el eje de su acción esta sensibilidad, como estamos viendo cuando nos solicitan proyectos con cargo a esos 3’5 millones de euros que este año ponemos a su disposición para ‘derribar barreras físicas’ mediante inversiones municipales (por ejemplo, haciendo más accesibles espacios públicos que son de todas y de todos y que, por tanto, han de poder ser plenamente disfrutados por todas y todos)” ha resaltado, poniendo en valor ese compromiso que podrá seguir contando con el apoyo de la Diputación.

Amenizada por la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, esta esperada XIV ‘Marcha por la Iguadlad’, ha partido de la explanada de El Corte Inglés para, atravesando la Avenida de España, la Plaza de Gabriel Lodares, y las calles Octavio Cuartero, Marqués de Villores, Tinte y Rosario, concluir en la Plaza de la Constitución de la capital provincial.