Encendido de luces a ritmo de Star Wars

Por primera vez, el Ayuntamiento de Albacete, con el apoyo de Seguros Soliss y Aguas de Albacete, ha hecho del encendido de luces de Navidad un acto distinto y lleno de color. En la plaza del Altozano, junto a la puerta de la Filmoteca, se ha dispuesto esta tarde un escenario en el que la Banda Sinfónica Municipal, dirigida por Miguel Vidagany, ha interpretado distintas piezas de bandas sonoras de cine, prólogo del encendido oficial que un grupo de niños han realizado pulsando un gran botón rojo instalado en ese mismo escenario.

Tras la cuenta atrás, llevada a cabo alrededor de las siete de la tarde, hemos comprobado cómo la ciudad se ha iluminado con arcos y guirnaldas, mucho más vistosos y logrados que en años anteriores donde las críticas por esta iluminación fueron unánimes.

Recordamos que el Ayuntamiento de Albacete gastará en este alumbrado navideño 106.000 euros, a los que hay que sumar los 30.000 que en los últimos años aporta El Corte Inglés y que permiten iluminar el trayecto de la Avenida de España que va desde la Punta del Parque de Abelardo Sánchez hasta el propio centro comercial.

Hasta el día 19 el alumbrado extraordinario estará encendido hasta las 12 de la noche y a partir del día 20 se prolongará su funcionamiento hasta las dos de la madrugada. En total, 243 horas de encendido para dar luz a la Navidad y, por qué no decirlo, para animar las compras.

Además de las calles principales del centro de la ciudad, el alumbrado navideño llega a 33 tramos de calles o plazas, desde la plaza del Pelibayo en el corazón del barrio San Pablo, pasando por la avenida de la Estación o la Fuente de las Ranas, también el Parque Lineal, la plaza del Padre Damián en Parque Sur o la de Jesús de Medinacelli en Franciscanos. También la plaza de Fátima, la de Villacerrada, es decir, la plaza de la Mancha, la placeta del Santo Angel y la plaza de Carretas, tendrán su decoración luminosa navideña.

En total, 256 arcos y un total de 179 árboles de parques y calles también lucirán un alumbrado especial.

Sólo un pero en el acto de esta tarde

La ciudadanía, ya sea por sus ganas de Navidad, de tomar un chocolate caliente o de ver esas luces, ha acompañado a esta inauguración de la iluminación en el que ha sonado la música de la Banda Sinfónica Municipal. A pesar de lo bien que suena la agrupación que dirige Miguel Vidagany, no han sido pocos las críticas que se han hecho al repertorio elegido para la ocasión, ya que no ha sonado ni un solo villancico en el amplio programa elegido. Solo el 'Last Christmas' de Mariah Carey, es lo más próximo a un villancico que se ha escuchado en el Altozano.