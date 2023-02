Emilio Saéz cesa a la asesora del Partido Socialista

El alcalde, Emilio Sáez, ha confirmado hoy la presentación ante la Fiscalía del informe elaborado por el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento a propósito de las presuntas filtraciones de preguntas a opositores en el segundo ejercicio de las pruebas de selección a Policía Local, celebrado el pasado mes de enero, por si estos hechos fueran constitutivos de algún delito porque “como alcalde de Albacete tengo claro que el principio por el que me debo guiar, y así lo hago, es el de velar y garantizar la transparencia y ejemplaridad en la institución del Ayuntamiento de Albacete”.

Emilio Sáez, que ha comparecido ante los medios de comunicación acompañado de los concejales y concejalas del Grupo Municipal Socialista, se ha reunido con los representantes sindicales y de los Grupos Políticos -en una Junta de Portavoces- “para informarles de la evolución de las diligencias informativas instruidas por el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Albacete, y que se va a enviar al Ministerio Fiscal, tal y como dijimos que íbamos a hacer desde el principio, cuando me comprometí a actuar con rotundidad y ejemplaridad”.

“En este Ayuntamiento trabajan más de 1.500 personas, que se han ganado su puesto con sacrificio y esfuerzo y que llevan a cabo su trabajo diario con lealtad a la institución y a la ciudadanía”, ha manifestado el primer edil, añadiendo que cuando estos principios “se ven cuestionados, el primero que siente bochorno y la necesidad de actuar, soy yo”.

En este punto, ha recordado que tan pronto como tuvo conocimiento de que existían pruebas sólidas de posibles filtraciones de preguntas a opositores en el segundo ejercicio de las pruebas de selección a Policía Local, “ya convoqué a los grupos políticos municipales en Junta de Portavoces, para informarles e iniciamos un proceso de investigación, para esclarecer qué había ocurrido, por cierto, un proceso selección al que no ha concurrido ningún asesor del Grupo Municipal Socialista”.

Sáez Cruz ha señalado que el PP “vuelve a demostrar su capacidad para enredar e intentar obtener rédito político sin escrúpulos ni respeto a los procedimientos iniciados por este alcalde y este Equipo de Gobierno para esclarecer unos hechos muy graves, que denunciamos públicamente el pasado 28 de enero”, ya que “el primero en actuar fue este alcalde que les habla”.

Nada que ver con las informaciones “deliberadamente confusas” del PP

En este sentido, el alcalde ha querido dejar claro que las actuaciones de las que dio cuenta el pasado sábado en Junta de Portavoces y en nota de prensa en torno a posibles filtraciones de preguntas de las pruebas de acceso de la Policía Local, “que son muy graves”, nada tienen que ver con las informaciones “deliberadamente confusas” que ayer facilitó el PP a los medios de comunicación.

“No todo vale en política, por muy nervioso que esté el candidato del Partido Popular”, ha subrayado Sáez Cruz, quien ha recordado que el portavoz popular en el Ayuntamiento, Manuel Serrano, y el PP “en lugar de colaborar para esclarecer estos hechos, se han dedicado a lo que mejor saben hacer, enredarlo todo, con argumentos confusos para ver si salen de la oscuridad en la que están por méritos propios”. El regidor albacetense ha señalado que Manuel Serrano no ha acudido a ninguna de las dos convocatorias de Junta de Portavoces que ha celebrado para dar cuenta de este asunto.

No obstante, ha incidido que en cualquier caso “vamos a ser ejemplares para que no haya ni la más mínima duda”. De esta forma, según el alcalde, tras conocer ayer la existencia de unos mensajes de Whatsapp que se escribieron en 2019 y 2020, de carácter privado, que se han hecho públicos ahora y que afectan a una persona del Grupo Municipal, “quiero subrayar que me generan bochorno y un profundo desengaño”; pero, además, tras conformar la veracidad de su existencia, “esta persona ya está cesada y ha causado baja en el partido”.

Sáez Cruz ha insistido en que no tuvo conocimiento de estos mensajes de Whatsapp hasta el día de ayer, “y esta misma mañana hemos requerido información al respecto al Servicio de Recursos Humanos y, repito, esta misma mañana es cuando nos han facilitado una copia del escrito presentado el lunes y la documentación que lo acompañaba, esos mensajes”.

Ha aclarado el alcalde que esa persona a la que se refirió el PP “no se ha presentado a ninguna oposición de la Policía Local de Albacete, con lo que estos mensajes no han interferido en ningún proceso selectivo de la Policía Local”.

“Dicho esto, repito lo mismo que dije en Junta de Portavoces el pasado sábado, este alcalde y este Equipo de Gobierno no van a consentir que quien haga trampas se salga con la suya, actuando con la misma diligencia, trasparencia y contundencia, ante cualquier situación de esta naturaleza”, ya que “tengo claro que en los procesos de selección públicos solo debe tenerse en cuenta el mérito y la capacidad de los aspirantes y siempre en condiciones de igualdad, y bajo este principio, siguiendo esta premisa, actuaré en cualquier caso”.

Por último, ha expresado su confianza en el Ministerio Fiscal y los jueces, en la Secretaría General y en el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento, "así como en todos los que llevan a cabo su trabajo diario con lealtad a la institución y a la ciudadanía”.