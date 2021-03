Eloy Moreno tras cuatro meses en la UCI: "pudieron más mi tesón y el trabajo de los sanitarios"

Esta mañana hemos contado la historia de un superviviente del Covid19. Se trata de Eloy Moreno Gandía, un funcionario jubilado de la Dirección General de Tráfico, que tiene 61 años y que el año pasado ingresó por Covid en el Hospital General el 8 de marzo después de una comida con sus excompañeros, Se sintió mal, y aunque inicialmente acudió a la Clínica Santa Cristina, su estado de salud hizo que le derivaran al Hospital. Aquel mismo día ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos, de donde no salió hasta cuatro meses después entre aplausos de las personas que le cuidaron.

Eloy lo pasó mal, muy mal, pero nunca se rindió por su familia y por qué no decirlo, por el empeño de quienes le cuidaron día tras día, como esa enfermera que dormía cada noche junto a su cama: "Estaban sobrepasados por el trabajo, sanitarios, enfermeras, médicos... pero estuvieron día y noche pendientes de todos y eso no se olvida".

Eloy cuenta su experiencia ahora, recordando especialmente aquel día en que escuchó a los médicos hablar de su estado crítico: "si pasa de esta noche, saldrá, si no...". Pero salió, lo hizo por su hijo, por su familia y por una fuerza de voluntad que no se desmoronó nunca a pesar de que junto a él, otros pacientes no pudieron superar esta terrible enfermedad.

A Eloy le han quedado secuelas, pero poco a poco otros profesionales sanitarios le están ayudando a recuperar y se siente tan agradecido que ha repartido diplomas en los hospitales, tanto en Quirónsalud como en el Hospital General Universitario en los que pasó esta enfermedad que le hace tener muy claro algo: "que hay que hacer caso a los médicos, que son los que más saben sobre esto".